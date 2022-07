Die Reise mit dem Dream Boat verspricht sieben Tage Sonne, Liebe und Freiheit unter südlicher Sonne – 1.50 Uhr, Arte. Foto: ZDF, gebrueder beetz

20.15 DRAMA

Kranke Geschäfte (D 2019, Urs Egger) Armin Glaser (Florian Stetter) ist Oberleutnant der Stasi. Als bei seiner Tochter die bei Kindern seltene Krankheit multiple Sklerose diagnostiziert wird, gibt er sie in der Hoffnung auf eine neuartige Therapie in die Obhut der Ärztin Dr. Sigurd (Corinna Harfouch). Urs Eggers auf wahren Begebenheiten beruhender Film nimmt sich eines wenig beachteten Kapitels deutsch-deutscher Geschichte an: Um an Devisen zu kommen, gestattete die DDR westdeutschen Pharmaunternehmen, ihre neu entwickelten Medikamente an ostdeutschen Klinikpatienten zu testen. Bis 22.00, Arte

20.15 OLDTIMER

Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, USA 2008, Steven Spielberg) Nur 19 Jahre ließ Steven Spielberg seine Fans warten, bevor er den Archäologieprofessor Harrison Ford auf seine vierte Schatzsuche schickte. Das "Dritte Reich" ist untergegangen, der Kalte Krieg beginnt. Herr Jones macht sich mit dem jungen Zögling Mutt (Shia LaBeouf) im Urwald auf die Suche nach sagenumwobenen Kristallschädeln – verfolgt von Sowjetagentin Cate Blanchett. Bis 22.45, Puls 4

20.15 SERIE

ZERV – Zeit der Abrechnung (1–2/6) Berlin 1991: Die neu gegründete Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, kurz ZERV genannt, soll Wendezeit-Kriminalität und SED-Verbrechen aufklären, Nadja Uhl und Fabina Hinrichts ermitteln und stoßen schon bald an ihre Grenzen. Bis 21.45, One

22.25 GANGSTER

Public Enemy No. 1 – Mordinstinkt (F/I/CAN 2008, Jean-François Richet)_Algerien Ende der 1950er-Jahre: Jacques Mesrine wird während seines Kriegsdienstes gezwungen, einen arabischen Gefangenen zu foltern. Das Erlebnis verändert sein Leben für immer. Mit Vincent Cassel, Gérard Depardieu, Cécile de France. Bis 00.10, 3sat

22.30 DOKUMENTATION

Universum History: Geheimnisse der Pharaonen – Rätselhafte Sphinx Wurde die Sphinx als Wächterin des Pyramidenkomplexes von Gizeh erbaut? Weshalb aber trägt sie einen menschlichen Kopf? Der Film beleuchtet die unterschiedlichen Theorien. Ab 23.15 Uhr folgt dann die Doku Geheimnisse der Pharaonen – Der Untergang über das Ende des goldenen Zeitalters der Pyramiden. Bis 00.00, ORF 2

1.50 DOKUMENTATION

Dream Boat Einmal im Jahr sticht das Dream Boat in See, die Kreuzfahrt für nur schwule Männer beginnt. Rund 3000 Passagiere fiebern dieser Reise entgegen. Fernab von familiären und politischen Restriktionen begleitet der Dokumentarfilm fünf Männer aus fünf Ländern, die auf dieser Reise ihrem Alltag entfliehen. Darunter Marek aus Polen, der die wahre Liebe sucht, Dipankar aus Indien, der in seiner Heimat seine Homo sexualität versteckt, und Martin aus Österreich, der das Leben in vollen Zügen genießt. Bis 3.25, Arte