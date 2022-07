Wood vs. Manson auf Sky, Impftipps für Armin Wolf in der "ZiB 2", Schlüsseljob für ORF-Newsdesk vor Abstimmung, Fußi muss Äußerungen zu Siegfried Wolf widerrufen, neue Trump-Doku, Webanalyse

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner grillt mit Thomas Mohr im Puls 24-"Sommergespräch", Donnerstag, 20.15 Uhr auf Puls 4. Foto: Ursula Röck

TV-Tagebuch: SPÖ-Chefin Rendi-Wagner im Puls-24-"Sommergespräch": Käsekrainer, ohne Wenn und Aber – Nicht zum ersten Mal kommt Pamela Rendi-Wagner am authentischsten dort rüber, wo es ums Eingemachte geht

Dokumentation: Mehr als ein Missbrauchsskandal: Evan Rachel Wood vs. Marilyn Manson in "Phoenix Rising" auf Sky – Die "Westworld"-Schauspielerin erhebt in dem zweiteiligen HBO-Film schwere Vorwürfe. Manson habe sie brutal missbraucht. Droht ein neuer Rechtsstreit wie Depp v. Heard?

TV-Tagebuch: Armin Wolf braucht noch keine vierte Impfung: Virologe Krammer in der "ZiB 2" – Beim richtigen Zeitpunkt wird es für Armin Wolf persönlich. So klare Antworten würden wir uns auch von Politikerinnen und Politikern wünschen

ORF-Newsdesk: Schlüsseljob für geballte ORF-Information vor Abstimmung im großen Newsroom – Gut 350 Journalistinnen und Journalisten stimmen ab Freitag über die Leitung des zentralen Newsdesks und des Traffic-Managements ab

U-Ausschuss: Wie das Wirtschaftsministerium das Kaufhaus Österreich medial verkaufte – E-Mails im U-Ausschuss legen nahe, dass das Ministerium bei der Berichterstattung mit Inseraten nachgeholfen hat

Webanalyse: Userinnen und User verbrachten im Juni 3,88 Millionen Stunden auf derStandard.at – Bei der Usetime pro Visit liegt DER STANDARD mit 6:54 Minuten auf Platz eins unter den großen österreichischen Medienangeboten

"Trump: Unprecedented" auf Discovery+: Wir werden sie nicht los – Eine neue Doku-Serie begleitete Donald J. Trump und seine Kinder in den letzten Monaten vor der Wahl 2020 bis nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021. Viel Neues zeigt sie nicht, spannend anzuschauen ist sie trotzdem

Vergleich: Rudi Fußi muss Behauptung widerrufen, Siegfried Wolf schneide am Krieg mit – Vergleich vor Handelsgericht, PR-Berater veröffentlichte Videobeitrag dazu auf Twitter

Serienforum: Was ist Ihre aktuelle Lieblingsserie? – In der großen weiten Welt der Serien gibt es so manches Highlight, das besonders herausragt. Welches haben Sie gerade für sich entdeckt?

Drehort: Neuer Kieler "Tatort" wird auf Metal-Festival in Wacken gedreht – Axel Milberg und Almila Bagriacik ermitteln als Borowski und Sahin auf dem Festival – Dreharbeiten bis 5. August, Ausstrahlung für 2023 geplant

Kolportiert: Servus TV will sich News von Springers "Welt" zuliefern lassen – Der Branchendienst "Medieninsider" berichtet von einer möglichen Zusammenarbeit des Springer-Newskanals mit dem Mateschitz-Sender

London: BBC legt Nachrichtensender zusammen und streicht Dutzende Stellen – Rund 70 Beschäftigte verlieren ihre Jobs – Neuer Sender BBC News soll im April 2023 starten

Switchlist: Zugvögel, Sag nicht, wer du bist!, Der Fluss ist sein Grab, Talk im Hangar, Besser geht’s nicht, Eco, Stöckl – TV-Hinweise für heute Abend.

