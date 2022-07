Die Regierung hatte argumentiert, dass Ausfuhren in Nicht-EU-Staaten nicht den Regeln für geschützte Ursprungsbezeichnungen unterlägen

Dieser griechische Schafkäse darf sich weiter Feta nennen, Foto: REUTERS/John Kolesidis

Luxemburg/Kopenhagen – Die EU-Regeln für geschützte Ursprungsbezeichnungen gelten nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) auch für Unternehmen, die ihre Produkte nicht für den europäischen Markt erzeugen. Hersteller aus EU-Ländern dürfen demnach in Drittstaaten keine Produkte unter Bezeichnungen anbieten, die sie innerhalb der EU so nicht verkaufen dürften. Zudem sind Staaten dazu verpflichtet, mögliche Verstöße zu verfolgen.

Der EuGH hatte sich mit dem Fall beschäftigt, weil Dänemark zuließ, dass dort erzeugter Käse unter Verwendung des Namens "Feta" in Drittländern vermarktet wird. Die EU-Kommission ging gegen dieses Verhalten unterstützt durch Griechenland und Zypern vor. Dänemark vertrat hingegen den Standpunkt, die entsprechende EU-Verordnung gelte nur für Erzeugnisse, die in der Union vermarktet würden, nicht aber für Ausfuhren in Drittländer. (APA, 14.7.2022)