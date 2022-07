Bei Rapid weiß man nun, auf welchen Gegner man sich einstellen muss. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Skopje – Rapid trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußall-Conference-League auf Lechia Gdansk. Die Polen feierten am Donnerstag im Erstrunden-Rückspiel gegen Akademija Pandev einen 2:1-Auswärtserfolg und stiegen dadurch mit einem Gesamtscore von 6:2 auf. Die erste Partie geht am 21. Juli in Wien-Hütteldorf über die Bühne, das Rückspiel steigt eine Woche später in Danzig. (APA, 14.7.2022)