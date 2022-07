Das Feuer an der Algarve in Portugal sei mittlerweile "unter Kontrolle", berichten "The Portugal News".

Foto: EPA/DUARTE DRAGO

Bozen/Innsbruck/Madrid/Athen/Rom– In Italien herrscht seit Wochen Dürre. In fünf nördlichen Regionen entlang des Flusses Po verhängte die Regierung wegen Trockenheit bereits den Notstand. Die anhaltende Trockenheit hat auch Südtirol fest im Griff. Im Einzugsgebiet des Flusses Etsch wurde der Wassernotstand ausgerufen. Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) unterzeichnete am Mittwoch eine Wassernotstandsverordnung, in der Maßnahmen zur Wassereinsparung festgelegt wurden, teilte das Land mit. Insbesondere soll der Wasserverbrauch in der Landwirtschaft, in Gärten und Parkanlagen eingeschränkt werden.

Die Bewässerung von Grünflächen sei von 9.00 bis 20.00 Uhr verboten. Die Maßnahme gilt bis auf Widerruf. Sämtliche "Wassernutzende" seien angehalten, mit dem "wertvollen und derzeit besonders nachgefragten und knapper werdenden Gut Wasser sparsam, nachhaltig und effizient umzugehen und den Verbrauch auf das notwendigste Minimum zu beschränken", hieß es. "Besonders wichtig ist es, den Wasserverbrauch in privaten Grünanlagen, Parks und Gärten einzuschränken, da dieses Wasser im Unterschied zum Trinkwasser in den Haushalten, nicht direkt in die Gewässer zurückfließt, sondern verdunstet", betonte Thomas Senoner, Direktor im Amt für nachhaltige Gewässernutzung. Speziell die Trinkwasserversorgung im Unterlauf der Etsch leide unter der geringen Wasserführung derselben.

Ursache für Waldbrände oft Zigaretten

Unterdessen hat die Trockenheit in Südtirol auch vermehrte Waldbrände zur Folge. "Während in den vergangenen 20 Jahren durchschnittlich um die 20 Waldbrände pro Jahr verzeichnet wurden, waren es heuer schon über 40", sagte der Landesrat für Forstwirtschaft, Arnold Schuler (SVP), am Donnerstag laut Medienberichten in Bozen. In der autonomen Provinz herrsche teilweise extreme Waldbrandgefahr, weil es wenig geregnet habe. Ein Viertel der Waldbrände in diesem Jahr sind laut dem Landesrat vermutlich von Zigarettenstummeln verursacht worden. Wind und Trockenheit begünstigen dann die Ausbreitung der Flammen. Auch Sizilien und Sardinien meldeten weiter Waldbrandgefahr.

Das Foto zeigt ein ausgebranntes Haus in Alvaiazere in Portugal nach einem Feuer am 10. Juli. Das Land hat derzeit mit etlichen Waldbränden zu kämpfen. Foto: APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Feuerwehren und Sicherheitskräfte müssen sich auch in Teilen Griechenlands, Spaniens, Frankreichs und Portugals darauf einstellen, weiterhin etliche Brände zu bekämpfen. In Spanien und Südfrankreich soll die Gluthitze-Periode laut Meteorologen frühestens am Dienstag zu Ende gehen. An der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux fielen mittlerweile mehr als 5.300 Hektar Land den Flammen Feuer zum Opfer, mehr als 10 000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Sorge machte zuletzt der Wind, der das Feuer in Richtung bewohnter Gebiete trieb. Auch südlich von Avignon wurde am Donnerstagnachmittag ein sich schnell ausbreitender Waldbrand gemeldet. Der Zivilschutz warnte vor besonderer Brandgefahr im dortigen Rhonetal, wo der Mistral am Freitag und Samstag über trockene Gebiete fegen dürfte. An der Algarve in Portugal mussten Menschen evakuiert werden, nachdem ein Feuer in der Stadt Faro ausgebrochen war. Die Region ist bei Touristinnen und Touristen sehr beliebt.

Warnstufe in Griechenland

In Griechenland warnt die Feuerwehr für Freitag in bestimmten Gegenden einmal mehr vor sehr hoher Waldbrandgefahr. Die Warnstufe vier von fünf gilt etwa für Athen und Umgebung sowie den Nordosten der Halbinsel Peloponnes und Inseln wie Kreta, Lesbos und Samos. Allein in den vergangenen sieben Tagen gab es nach Angaben der Rettungskräfte 264 Waldbrände – seit Beginn der Brand-Saison Anfang Mai waren es fast 2.500. (APA, Reuters, red, 15.7.2022)