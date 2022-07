Nicht beleidigen, aber doch Selbstachtung bewahren, darum geht es für Lehrerin Anna, gespielt von Milica Jovanovic.

Den größten Fehler hat er in seinem ersten Jahr vermieden. Alfons Haider hat in Mörbisch, wo er nun Generalintendant ist (und also auch für die Operette "Sissy" von Fritz Kreisler auf Schloss Tabor verantwortlich), keine Bühnenrolle übernommen und schon gar nicht jene des Königs Mongkut von Siam. Haider hat ihn ja schon hunderte Male dargestellt, auch im Wiener Ronacher. Wer dabei war, hat es nicht vergessen.

Klug und verständlich der Verzicht, der ohnedies kein hundertprozentiger sein kann. Seitdem der Neubeleber der Mörbischer Seefestspiele Harald Serafin einst aus der Begrüßung der Gäste eine eigene Slapsticknummer kreiert hat (Kanzler verwechseln, Namen kreativ abwandeln), ist die Erwartung an die Begrüßungsrede doch recht hoch. Auch, nachdem sich im Vorjahr der scheidende Intendant Peter Edelmann und der damals kommende (also Haider) ein interessantes Scharmützel geliefert haben.

Grüß euch!

Nun aber die neue Sachlichkeit: Haider begrüßt nicht nur Serafin und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ), der mit Pamela Randi-Wagner Bussis ausgetauscht hat. EU-Kommissare, ehemalige Bundeskanzler, aktuelle Botschafter (auch Ukraine), aktive und zurückgetretene Landespolitik und alle an den Seefestspielen Beteiligten werden mit Erwähnung bedacht, während hinter Haider die goldige Bühnenopulenz rund um den 30 Meter hohen Turm des Königspalastes (Bühnenbild: Walter Vogelweider) wartet, mit Exotik betanzt zu werden.

In diesem grellen Ambiente lässt Regisseur Simon Eichenberger den Rodgers-&-Hammerstein-Klassiker aus 1951 (es sind die Erfinder auch von "Sound of Music") sehr professionell und handwerklich tadellos agieren. Es ist ein Stück über den Wunsch eines kindlichen Despoten, sein Reich zu modernisieren.

Da alle in gymnastisch anspruchsvoller Unterwürfigkeit vor ihm kriechen, muss es mit der britischen Lehrerin, die der König für seine Kinder engagierte, zu Problemen kommen. Fernöstliches Gottesgnadentum prallt auf robuste britische Bürgerlichkeit, die Selbstachtung lehrt.

Unrunder Zweifler

Kok-Hwa Lie gibt dem König das gewisse überhebliche Etwas. Die Herrscherfigur, die durch die Englischlehrerin Anna Leonowens einen Kulturschock erleidet, stellt er emphatisch als unrunden Zweifler dar. Erst sein Sohn (Vincent Bueno als Prinz Chulalongkorn) wird ein paar Rituale der Unterwürfigkeit später vom Hof verbannen. Ein zierliches Kammerspiel der Annäherung zwischen Vertretern verschiedener Kulturen kann das alles auf dieser Bühne natürlich nicht sein.

In diesem bombastischen Ambiente herrscht aber immerhin präzises Freilufttheater, dem außer Choreografien (Alonso Barros), Akrobatik und Streitdialogen nur Songs fehlen, die wirklich haftenbleiben.

Milica Jovanovic ist jedenfalls als wortdeutliche, sehr klar und ausdrucksvoll singende Lehrerin der Königskinder ohne Fehl und Tadel das Zentrum der Aufführung, um das herum solides Niveau herrscht. Am Ende stirbt der König, die Premiere hatte mehr Glück: Zu regnen begann es erst nach Schluss der Vorstellung. (Ljubisa Tosic, 15.7.2022)