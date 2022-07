Stella Hemetsberger strahlt. Foto: Sport Austria/GEPA Pictures

Birmingham (Alabama) – Eine Woche nach Beginn der World Games hat es für Österreichs Team mit dem ersten Gold bei diesen Titelkämpfen in Birmingham (Alabama) geklappt. Die 23-jährige Salzburger Kickboxerin Stella Hemetsberger gewann am Donnerstag das Finale der Klasse bis 60 kg.

Für die rot-weiß-roten Faustball- und Flag-Football-Teams wurde es jeweils Rang vier. Am Wochenende hatte es Silber für Karateka Alisa Buchinger und Bronze für das Rock 'n Roll-Duo Anna Sturm/Matthias Feichtinger gegeben.

Im Finale setzte Hemetsberger in der Gewichtsklasse bis 60 kg die Top-Favoritin Milana Bjelogrlic aus Serbien früh unter Druck. Die Kampfrichter werteten alle drei Runden (jeweils über zwei Minuten) für die Österreicherin – 13:9, 18:17, 15:14. Nach dem Gong brachen bei Hemetsberger alle Dämme. "Es ist eine enorme Erleichterung, ich bin so happy, dass sich das ganze Training ausgezahlt hat. Ich habe im Finale alles gegeben, ich war am Limit. Es fühlt sich einfach unbeschreiblich gut an", so die 23-Jährige.

Die Goldmedaille bei den World Games entschädigt für viele harte Tage. Sechs Mal pro Woche, jeweils zwei Mal pro Tag wurde trainiert. Hemetsberger ordnete dem Großereignis alles unter: "Es ist einfach schön, wenn man diesem Ziel alles unterordnet und es sich am Ende auszahlt."

Faustball-Hitzeschlacht

Das Faustballmatch der Männer war nichts für schwache Nerven. Teamchef Martin Weiß fragte vor dem fünften Satz: "Hat irgendjemand Baldriantropfen für mich?" Die stark ersatzgeschwächten Faustballer – Österreich musste vor dem Anpfiff abermals drei Spieler aus der Starting-Five vorgeben – warfen alles ins Spiel um Platz 3, verlangten Brasilien alles ab.

Am Ende standen sie jedoch mit leeren Händen da, mussten sich den Südamerikanern in einer emotionalen Hitzeschlacht über fünf Sätze 2:3 (8:11, 15:14, 9:11, 11:9, 8:11) geschlagen geben. Die Enttäuschung im Lager der Österreicher, die im Spielverlauf auch noch Angreifer Jean Andrioli mit einer Leistenzerrung verloren, war groß.

Auch für Österreichs Flag FootballerInnen wurde es nichts mit der erhofften Medaille. Die Herren unterlagen Vize-Weltmeister Mexiko im Spiel um Bronze 35:39, direkt im Anschluss waren die Damen gegen Panama nach einem verpatzten Start ohne Chance. Die 19:40-Niederlage bedeutete ebenfalls Rang vier. (APA, red, 15.7.2022)