Amazon Prime zeigt erste Eindrücke von "The Rings of Power". Foto: Amazon Prime

Amazon Prime veröffentlichte am Donnerstag den ersten ausführlichen Trailer für die lang erwartete Serie "The Rings of Power". Das Prequel ist inspiriert von J.R.R. Tolkiens Universum und spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen aus "Herr der Ringe" oder "Der Hobbit".

Im Mittelpunkt stehen laut den Showrunnern J. D. Payne und Patrick McKay Ereignisse des Zweiten Zeitalters: das Schmieden der mächtigen Ringe, der Aufstieg Saurons wie auch die letzte Allianz von Elben und Menschen. Bisher habe man im Rahmen der "Herr der Ringe"-Trilogie nur den einen Ring zu sehen bekommen. Davor habe es jedoch viele gegeben, deren Geschichte man mit der Serie erzählen werde, so Payne und McKay.

Amazon soll rund 465 Millionen Dollar für die erste "The Rings of Power"-Staffel ausgegeben haben. Damit ist sie eine der teuersten Serien der Geschichte, vier weitere Staffeln soll die Geschichte aus Mittelerde umspannen. Der Start der Serie ist für 2. September 2022 geplant. (red, 15.7.2022)