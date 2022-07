Nicht jeder Roman, den man in seinem Leben beginnt, fesselt einen so sehr, wie man sich das wünschen würde. Wie gehen Sie damit um?

Wer gern liest, kennt das Phänomen: Man geht in die Buchhandlung auf der Suche nach neuem Lesestoff, vielleicht sogar für den bevorstehenden Urlaub. Man schaut sich verschiedene Cover an, nimmt ein paar Bücher in die Hand, um zu gustieren. Nach einigem Hin und Her entscheidet man sich für einen Roman, dessen Klappentext gut klingt, blättert kurz hinein, überfliegt ein paar Stellen, kauft schließlich das Buch. Wenig später beginnt man voller Vorfreude zu lesen.

Wenn ein Buch nicht zu überzeugen vermag

Der Auftakt ist vielversprechend, man bleibt ein paar dutzend, vielleicht sogar hunderte Seiten dran – und dann entwickelt sich die Geschichte irgendwie mau. Man merkt, dass schon länger nichts mehr Spannendes passiert ist, der Stil des Autors oder der Autorin sich immer anstrengender anfühlt und man sich regelrecht zwingen muss weiterzulesen. Die Handlung wird zäher, nimmt unglaubwürdige Wendungen, man verliert zunehmend das Interesse. Umso bitterer, wenn man das Buch eigentlich unbedingt mögen wollte, es das neueste Werk aus der Feder des Lieblingsautors oder der Lieblingsautorin ist oder von einer Person, deren Urteilsvermögen man vertraut, wärmstens empfohlen wurde.

Zumindest die Gadse genießt die Lesestunde. Foto: Getty Images/iStockphoto/vladans

Je nach persönlichem Naturell gibt es nun zwei Strategien: zähneknirschend dranzubleiben, weiterzulesen und inständig zu hoffen, dass die Geschichte später wieder Fahrt aufnimmt – was sie manchmal bei aller Liebe und gutem Willen nicht tut. Wobei einem mehr oder weniger bewusst ist, dass man möglicherweise gerade wertvolle Lesezeit verschwendet, die man viel besser in ein anderes Buch und ein genussvolleres Leseerlebnis stecken hätte können. Oder aber kurzen Prozess zu machen, den Roman umgehend aufzugeben, sich nicht weiterzuquälen und sich nach spannenderer Lektüre umzusehen – was aber vielleicht gerade im Urlaub gar nicht so ohne weiteres möglich ist.

Wie gehen Sie mit Lese-Enttäuschungen um?

Was ist Ihre Strategie, wenn ein Buch mittendrin elende Längen aufweist und sie zunehmend das Interesse verlieren? Lesen Sie aus Prinzip Bücher zu Ende, oder fiele Ihnen das nicht im Traum ein? Bei welchem Roman haben Sie das erlebt – und was machen Sie mit den Büchern, die so gar nicht Ihr Geschmack waren? Berichten Sie im Forum! (dahe, 20.7.2022)