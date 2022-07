OMV hat durch Ersteigerung von Transportkapazitäten die Voraussetzung geschaffen, dass Gas aus anderen Richtungen als aus Russland nach Österreich gelangen kann. Neben norwegischem Gas müssen zusätzliche Mengen aber erst noch akquiriert werden, um Österreich bei einem Ausfall russischer Lieferungen gut durch den Winter zu bringen. Foto: epa / filip singer

Die Abhängigkeit von russischem Gas reduzieren und sich darauf vorbereiten, dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt, weil Putin den Hahn zudreht: Das ist die Handlungsprämisse, die Entscheidungsträger derzeit in ganz Europa antreibt. Während stark von russischen Gasimporten abhängige Länder wie Deutschland es geschafft haben, andere Gasquellen anzuzapfen und den Anteil von russischem Gas am Gesamtverbrauch zu verringern, ist die Abhängigkeit Österreichs von Gas aus sibirischen Feldern zuletzt sogar gestiegen. Jetzt hat sich der größte Gasimporteuer Österreichs, die teilstaatliche OMV, Leitungskapazitäten in Nord-Süd-Richtung gesichert. Damit will man dem Umstand Rechnung tragen, dass Lieferungen in Ost-West-Richtung von den Gasfeldern in Sibirien nach Zentral- und Westeuropa zunehmend unsicher werden.





Frage: OMV spricht von 40 Terawattstunden (TWh) Gas, das sind 40 Milliarden Kilowattstunden (KWh), für die man Transportkapazitäten erworben hat. Was heißt das?

Antwort: Das Gasnetz in Europa ist vergleichbar mit dem Schienennetz. Wenn ein Zug darauf fahren will, muss sich das Unternehmen, ob ÖBB, Voest oder wer auch immer, eine Trasse sichern, damit der Zug an einem bestimmten Tag um eine bestimmte Uhrzeit unterwegs sein kann. Züge sind schienengebunden, Gas ist leitungsgebunden. Folglich müssen Leitungskapazitäten gebucht werden, um Gas von einem Punkt A zu einem Punkt B leiten zu können.

Frage: Das Gas, das OMV durchleiten will, muss also erst noch gefunden und gekauft werden?

Antwort: Teils, teils. OMV produziert als Teil unterschiedlich zusammengesetzter Konsortien selbst Öl, aber auch Gas vor der Küste Norwegens in der Nordsee. Die der OMV zuzurechnende Gasmenge beläuft sich auf etwa 28 TWh pro Jahr. Dieses Gas könnte also ab 1. Oktober nach Österreich geliefert werden. Ab 1. Oktober deshalb, da ab diesem Zeitpunkt die Transportkapazität für ein Jahr gebucht worden ist. Weitere Mengen müssen erst akquiriert werden.

Frage: Wieso hat OMV genau 40 TWh Transportkapazität ersteigert, nicht mehr und nicht weniger?

Antwort: Weil OMV Lieferverträge für Kunden in Österreich in genau dieser Höhe hat. 40 TWh entsprechen etwa 45 Prozent des österreichischen Jahresverbrauchs an Gas, der Marktanteil der OMV in Österreich liegt bei 45 Prozent.

Frage: Und wer liefert die anderen 55 Prozent?

Antwort: Das sind kleinere österreichische Gashändler oder große internationale Player wie Uniper aus Deutschland beispielsweise.

Frage: OMV hat Langfristverträge mit Russland, die bis 2040 laufen und das Rückgrat der Gasversorgung in Österreich darstellen oder zumindest bisher dargestellt haben. Was ist mit diesen?

Antwort: Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die Situation dramatisch verändert. Russland hat in den vergangenen Wochen auch nach Österreich weniger Gas geliefert als vereinbart, in Summe kommen seit Wochen schon knapp 70 Prozent weniger Gas am Übergabepunkt Baumgarten an der österreichisch-slowakischen Grenze an.

Frage: Woran liegt das?

Antwort: Zum einen kommt weniger Gas über die Ukraine nach Österreich, zum anderen war zuletzt auch die Route über die Ostsee eingeschränkt – angeblich wegen einer kaputten Kompressorstation. Nun ist Nord Stream 1, die besagte Gaspipeline, seit Anfang der Woche wegen Wartungsarbeiten ganz zu. Ob Ende nächster Woche nach Abschluss der Arbeiten wieder Gas fließt und in welchem Umfang, ist völlig offen.

Frage: So gesehen sind die Leitungskapazitäten, die sich OMV in Nord-Süd-Richtung gesichert hat, ein wichtiges Backup?

Antwort: Sie sind die Voraussetzung, dass alternative Gasmengen überhaupt nach Österreich gelangen können.

Frage: OMV hat eigenes Gas in Norwegen, das sie bisher an Kunden hauptsächlich in Deutschland verkauft hat. Wird dieses Gas künftig zur Gänze nach Österreich geliefert?

Antwort: OMV ist vertraglich nicht gezwungen, das zu tun, wird es aber wohl machen, um zumindest ihre eigenen Kunden in Österreich zu beliefern, sollte in Baumgarten tatsächlich kein Gas mehr aus Russland ankommen. Ein Teil dieses Gases wird aber wohl auch weiterhin zur Bedienung von Kunden in Deutschland verwendet werden müssen, will OMV nicht vertragsbrüchig werden. In Deutschland hat OMV einen Marktanteil von etwa sechs Prozent.

Frage: OMV hat eine Beteiligung am LNG-Terminal Gate in Rotterdam und auch auf der Gasleitung von und nach Italien Leitungskapazitäten ersteigert. Wie spielt das da hinein?

Antwort: In Rotterdam bezieht OMV derzeit umgerechnet 14 TWh verflüssigtes Erdgas (LNG) aus Katar, ausgehend von einem Vertrag aus 2017. Dieses Gas wurde bisher im Nordwesten Europas verkauft und könnte künftig zumindest theoretisch nach Österreich gelangen. Theoretisch kann ab Herbst auch von LNG-Terminals in Oberitalien Gas über die TAG (Trans Austria Gasleitung) nach Österreich gebracht werden. Lieferverträge gibt es aber noch keine.

Frage: Putins Truppen sind am 24. Februar in der Ukraine einmarschiert, die Verwundbarkeit Europas und speziell Österreichs bei Gas ist seit fast fünf Monaten offensichtlich. Warum hat sich OMV erst jetzt Leitungskapazitäten gesichert?

Antwort: Die Jahresauktion findet immer Anfang Juli statt. Davor hätte man auch Leitungskapazitäten buchen können, aber nur für kürzere Zeiträume. – einen Tag, eine Woche, einen Monat. Warum das nicht geschehen ist, darüber kann man nur spekulieren. Man wollte wohl Russland nicht verärgern, wohin es seit Jahrzehnten beste Verbindungen gibt. Schließlich war Österreich das erste Land in Westeuropa, mit dem Moskau 1968 einen Gasliefervertrag abgeschlossen hat. Insgesamt hat man wohl gehofft, dass Russland wie in den vergangenen Jahrzehnten zuverlässlich Gas liefern wird, allen Widrigkeiten zum Trotz. Durch die Liefereinschränkungen, von denen zuletzt auch Österreich betroffen war und ist, hat man offenbar die Notwendigkeit erkannt, sich aktiv um alternative Bezugsquellen zu kümmern. Und es gibt auch finanzielle Hilfen.

Frage: Wie sehen die aus?

Antwort: Auf Basis des Gasdiversifizierungsgesetzes, das vor kurzem beschlossen wurde, stehen heuer und in den Jahren bis 2025 jeweils 100 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen die Mehrkosten des Transports von nichtrussischem Gas abgedeckt werden. Das betrifft freilich nur die Mengen, die tatsächlich nach Österreich kommen.

Frage: Wie teuer wird das Gas sein, das über diese neuen Routen nach Österreich kommt?

Antwort: Es wird zum Marktpreis verrechnet und damit sicher nicht billiger sein als bisher, im Gegenteil. In Norwegen gefördertes Gas war und ist um einiges teurer als Gas aus Russland. Das liegt an den Produktionskosten. Sollten die Lieferungen aus Russland stoppen, ist von einem weiteren Preisschub auszugehen.

(Frage und Antwort: Günther Strobl, 14.7.2022)