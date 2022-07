Foto: Facebook

Die beiden Jungs, die da in der Nacht auf Freitag angeregt beim Würstelstand Bitzinger vor der Wiener Albertina miteinander diskutierten, dürften sich heute Vormittag die Augen gerieben haben. Denn den Mann neben ihnen, der sich mit Kappe, Dosenbier und einem breiten Grinser im Gesicht fotografieren ließ, würdigten sie – zumindest zum Zeitpunkt des Fotos – keines Blickes. Seit Freitagvormittag wissen sie, dass es sich beim Kollegen an der Budel um Mick Jagger gehandelt hat.

Der Frontmann der Rolling Stones postete auf seiner Facebook- sowie Twitter-Seite selbst Fotos seines nächtlichen Ausflugs in Wien. Oder, ebenso wahrscheinlich: Er ließ posten. Er zeigte sich vor der Hofburg, dem Albrechtsbrunnen bei der Albertina – und eben vorm Würschtler. "Vienna by night", lautete der Titel der kleinen Fotoserie. Und: "See you at the show!" Denn die Stones treten Freitagabend vor wohl mehr als 50.000 Fans im Ernst-Happel-Stadion auf.

Ob Jagger neben dem Dosenbier auch eine Käsekrainer verdrückt hat, ist nicht überliefert. Jagger hatte jedenfalls auch die Lokale "dstrikt" und "Fabios" besucht.

