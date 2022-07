Der Mann war 2017 in Wien-Schwechat festgenommen worden

Ein deutscher Bundeswehroffizier, der beschuldigt wurde, sich als syrischer Asylwerber ausgegeben und mehrere Angriffe auf Politiker geplant zu haben, wurde am Freitag zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Franco A. hatte die Schuld für die geplanten Anschläge Migranten zuschieben wollen. Der Plan flog 2017 auf und löste eine Debatte über rechtsradikale Strömungen in der deutschen Bundeswehr aus.

Den Behörden zufolge nahm der Mann die falsche Identität als Geflüchteter in der Hoffnung an, seine geplante Attacke würde Geflüchteten und Migranten angelastet werden. A. stahl demnach auch Munition der Bundeswehr. Der frühere Justizminister Heiko Maas und die frühere Vizepräsidentin des Parlaments, Claudia Roth, galten als mögliche Ziele des geplanten Anschlags.

Der Mann wurde 2017 in Wien-Schwechat festgenommen, als er versuchte, eine geladene Waffe abzuholen, die er in der Flughafentoilette versteckt hatte. Am Freitag wurde er mehr als ein Jahr nach Prozessbeginn verurteilt. (red, 15.7.2022)