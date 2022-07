Der umstrittene Song passe nicht zur "redaktionellen Programmierung" von Ö3, in der Charts-Show werde er aber weiterhin gespielt, so Senderchef Georg Spatt

Ö3 spielt "Layla" weiterhin in der Charts-Show, solange das Lied in der Wertung bleibt. Foto: Ali Schafler

Wie berichtet, löste das Lied "Layla" von DJ Robin und Schürze in Deutschland eine Debatte um Sexismus in Songtexten aus. In Bayern wurde der Nummer-eins-Hit auf dem Würzburger Volksfest verboten, 2021 habe man mit der Stadt vereinbart, dass keine Lieder gespielt werden, die rassistische oder sexistische Inhalte haben. Der deutsche Justizminister Marco Buschmann (FDP) ortet Zensur.



Keine Schlager- und Hüttenhits

Auch in den heimischen Ö3-Charts steht das Lied aktuell auf Platz eins. Der Sender spiele aber generell keine deutschen Schlager- und Hüttenhits im regulären Programm, wie Senderchef Georg Spatt auf eine Anfrage des "Kurier" erklärte. In der "Austria Top 40"-Wertung bleibe "Layla" aber weiterhin und werde in der Charts-Show auch gespielt, sollte es in der Wertung bleiben. Die nächste Sendung läuft am Dienstag.

DJ Robin und Schürze singen in "Layla" von einer "Puffmama" mit dem titelgebenden Namen, sie sei "schöner, jünger, geiler". Weiter geht der Text mit "die schöne Layla, die geile Layla. Das Luder Layla, unsre Layla". Kritik an dem Lied ist für DJ Robin unverständlich, darin gebe es keinen Sexismus, da es um eine "Puffmutter" und nicht um eine Prostituierte gehe. (awe, 15.7.2022)

