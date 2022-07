Sie sind farbenfroh, prachtvoll, stellen Rekorde auf und haben sich mit ungewöhnlichen Mitteln an ihren Lebensraum angepasst: Es gibt schon faszinierende Tiere da draußen

Man muss nicht unbedingt einen Blick ins Guinness-Buch der Rekorde werfen, um von Tieren beeindruckt und begeistert zu sein – obwohl es mit Sicherheit nicht schadet. Kennen Sie etwa die kleinste Eule der Welt? Das ist der Elfenkauz, lebt im Südwesten der USA und Mexiko, mit einer Körperlänge von 12 bis 14 Zentimetern und einem Gewicht von weniger als 50 Gramm.

Kolibris gehören für viele Menschen zu den faszinierendsten Tieren. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/webguzs

Schneller, höher, weiter: Rekorde aus dem Tierreich

Das Tierreich ist bekanntlich nicht arm an Rekorden und Faszinosa. Geparde, auch Jagdleoparden genannt, sind die schnellsten Sprinter unter den Landtieren, mit Spitzengeschwindigkeiten von etwa 100 Kilometern pro Stunde. Giraffen dagegen können eine Höhe von bis zu fünfeinhalb Metern erreichen – und sind damit die höchsten beziehungsweise größten Landtiere der Welt. Das lauteste Tier ist der Pistolenkrebs, heimisch in tropischen Gewässern, der eine seiner Scheren so kraftvoll auf die andere schnellen lassen kann, dass ein Knall mit bis zu 220 Dezibel entsteht.

Von Spechten weiß man, dass sie ihre Zunge um ihr Gehirn wickeln, um beim fortwährenden Trommeln mit dem Schnabel gegen Bäume keine Gehirnerschütterung zu erleiden. Chamäleons haben einen Rundumblick und können bis zu einen Kilometer weit sehen. Gottesanbeterinnen verspeisen ihre Partner nach dem Liebesakt. Die winzigen Kolibris bewegen ihre Flügel so schnell, dass man den Flügelschlag mit bloßem Auge kaum ausmachen kann, und haben dadurch so einen hohen Energieverbrauch, dass sie praktisch permanent Nektar trinken müssen, um zu überleben. Und Faultiere, die Energiesparer im Tierreich, haben nur einmal pro Woche Stuhlgang.

Welches Tier beeindruckt Sie ganz besonders?

Welches Tier zu Lande, zu Wasser oder in der Luft fasziniert Sie persönlich am meisten? Welcher Rekord aus dem Tierreich hat Sie zum Staunen oder Schmunzeln gebracht? Haben Sie einen liebsten tierischen Fun Fact, den Sie mit der STANDARD-Community teilen möchten? Berichten Sie im Forum! (dahe, 22.7.2022)