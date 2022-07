Anne Juren, geb. in Grenoble, ist eine in Wien lebende Choreografin und Tänzerin. 2003 gründete sie mit dem bildenden Künstler Roland Rauschmeier den Verein "Wiener Tanz- und Kunstbewegung". Ihre choreografischen Arbeiten und künstlerischen Recherchen wurden in internationalen Theatern, Festivals und verschiedenen Kunsträumen und -orten präsentiert. Sie hat jüngst ihr Doktorstudium der Choreografie an der Stockholm University of the Arts abgeschlossen. Mit "Sensorial Transference" ist Anne Juren am 28., 30., 31. Juli und 1. August im Rahmen von Impulstanz in der Dunkelkammer im Wiener Volkstheater zu sehen. Das Festival findet bis 7. August statt.

Link

impulstanz.com

Weitere Wohngespräche

Ronny Hollenstein: "Jede Einladung hat nach spätestens drei Stunden ein Ende"

Christine Bauer: "Ich habe hier einen geradezu historischen Meldezettel"

Eva Eder: "Den größten Teil der Kästen belagern die Kater"