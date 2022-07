"Sorgen Sie dafür, dass meine Entscheidung richtig war." – Ja, auch ein Macher braucht andere, die "ins Tun kommen". Und das kommt spätestens bei der Umsetzung voll zum Tragen. Selbst eine goldrichtige Entscheidung kann in der Implementierung zu Schrott werden. Ein Beispiel bieten M&A-Prozesse (Mergers & Acquisitions), die verbreitetste Wachstumsstrategie.

Im Jahr 2019 wurde in Europa dabei mit ca. 991 Mrd. US-Dollar jongliert. Kolportiert wird, dass mehr als 70 Prozent der Fusionen erfolglos verlaufen. Fundierte Analysen sind schwierig, weil Anfang und Ende der Aktionen nicht scharf abzugrenzen sind und Erfolgskriterien eine Frage der Sichtweise sind. Oft wird schon der Kauf vergeigt, meist wird der nachfolgende Integrationsprozess der Firmen zu wenig wichtig genommen. Soft Facts (wie Betriebsklima, Führungsstil etc.) und der Zusammenprall unterschiedlicher Kulturen sind übliche Hürden.

Dass die lästige Umsetzung als Schwanz mit dem Hund wedelt, zeigen auch große IT-Projekte: Zeit- und Kostenüberschreitungen und teure Serviceverträge sind üblich. Die Softwareentscheidung des Bundesheers ist ein Beispiel für so ein "Millionengrab". Unvernünftig sind jedenfalls Entscheidungen, die getroffen werden, ohne sich mit Vorstellungen zu belasten, wie man sie umsetzen könnte: Die Kassenreform führt nicht zur versprochenen "Patientenmilliarde", sondern zu einem Mehraufwand. Die Umsetzung der digitalen Bildung krankt auch an zu wenig Laptops in Schulen. Das "Kaufhaus Österreich" ist ein bekannter Fall; auch das könnte aus Schilda stammen.

Dass der Fokus des Managements vor allem nach außen gerichtet ist, wird ein Grund sein, warum die Implementierung von Entscheidungen oft nur als lästige Hürde angesehen wird. Foto: Getty Images/iStockphoto

Interne Bedingungen

Doch so beliebt Listen sogenannter "Erfolgsfaktoren" sind, sie helfen wenig. Vorrangig für einen möglichen Erfolg ist die Konzentration auf drei Bedingungen:

Störungen der globalen Lieferketten zeigen, wie rasch die Versorgung mit wichtigen Ressourcen ins Schleudern kommen kann. Der Mangel an erfolgskritischen Mitteln oder fehlende Zugangsmöglichkeiten bringen jedes Projekt in Schwierigkeiten. Das betrifft nicht nur handfeste Dinge, wie z.B. Kohle für das Kraftwerk Mellach. Wichtige Kapitalien sind auch Informationen und die Kompetenz, die Lage angemessen einschätzen zu können.

Ressourcen, Beziehungen und Machtverteilung stecken den Rahmen für jede Entscheidung und ihre Umsetzung ab. Diese internen Bedingungen können zwar das Scheitern verhindern, nicht aber den Erfolg garantieren. Der Erfolg zeigt sich auf Märkten, in Aktienkursen, bei Wählerinnen oder Bürgern, also in der Außenwelt. Konzentriert man sich nur auf eine Seite, verliert man die andere aus den Augen. Dass der Fokus des Managements vor allem nach außen gerichtet ist, wird ein Grund sein, warum die Implementierung von Entscheidungen oft nur als lästige Hürde angesehen wird. (Stefan Titscher, 19.7.2022)