Bestehende Schulversuche sollen in den Regelbetrieb übergehen, neue Standorte werden geprüft

Bildungsminister Martin Polaschek spricht von einem "Meilenstein" in der Pflegeausbildung. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Als "Meilenstein" im Bereich der Pflegeausbildung bezeichnete Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) die am Freitag in Begutachtung gegangene Schulrechtsnovelle. Kernstück ist die Errichtung einer Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung.

Dort soll es möglich sein, die allgemeine Hochschulreife zu erlangen und zudem einen Abschluss als Pflegefachassistenz oder Sozialbetreuer zu machen, erklärte Polaschek. Die neue Schulform wird einen pflegerischen und sozialbetreuerischen Schwerpunkt haben, die Ausbildung soll fünf Jahre dauern und ab dem Schuljahr 2023/24 regulär beginnen. Zum Start stellt der Bund rund sieben Millionen Euro bereit. Entsprechend dem jährlichen Ausbau soll der Betrag dann entsprechend erhöht werden, heißt es.

Schulversuche sollen eingegliedert werden

Bisher gibt es die "Pflege mit Matura" in Österreich nur als Schulversuch. Standorte, die bereits ein entsprechendes Angebot haben, werden ins Regelschulwesen übergehen, neue Standorte werden geprüft, heißt es aus dem Ministerium. Das Ziel der neuen Ausbildungsorte: in Zukunft mehr Personal im Bereich der Pflege ausbilden zu können. Denn besonders die Corona-Pandemie hatte zuletzt den Mangel an Pflegekräften erneut aufgezeigt.

"Für die Ausbildung in der Pflege sind mittlere und höhere Schulen eine wichtige Ergänzung", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne). Die Anbindung an bestehende Ausbildungen in der Gesundheits- und Krankenpflege garantiere eine "hohe Qualität". Langfristig sollen durch die Neuerrichtung "einige Tausend" zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden.

Ebenfalls in der Schulrechtsnovelle: die Einrichtung einer Fachschule für Sozialberufe mit Pflegevorbereitung. Die Ausbildung wird drei Jahre dauern. "Mit der Umsetzung dieser Maßnahmen gelingt uns ein wichtiger Schritt im Kampf gegen den Fachkräftemangel in der Pflege", erklärte Polaschek. Die Schulrechtsnovelle ist Teil der Pflegereform der Bundesregierung. (ook, 16.7.2022)