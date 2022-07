Liebe Leserin, lieber Leser,

eine Hausfrau aus China hat aus Langeweile hunderte Wikipedia-Artikel zur Geschichte Russlands erfunden. Dabei ging die Dame gerne ins Detail, so erreichte ihre Darstellung von den Tartarenaufständen die Dimensionen eines mittleren Romans. Beim Verfassen der Fantasiegeschichten ging sie so geschickt vor, dass der Schwindel jahrelang unentdeckt blieb. Wie sie das angestellt hat, erfahren Sie in unserer Hauptgeschichte.

Mit den Naturgesetzen spielt man aktuell im australischen Outback: Ein Minenunternehmen möchte einen Zug entwickeln, der theoretisch endlos lange fahren kann. Wie das funktionieren soll und warum weder Magie noch Hexenwerk im Spiel sind, haben wir ebenfalls ausführlich für Sie vorbereitet.

Außerdem befassen wir uns mit einem Chatbot, der die Steuern macht, einem Datenskandal bei der Amazon-Tochter Ring und noch viel mehr. Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre!

Chinesische Hausfrau erfand aus Langeweile hunderte Wikipedia-Artikel zu russischer Geschichte

Zug soll mit einer Akkuladung beinahe unendlich lange fahren können

Amazon-Tochter Ring gab Polizei ohne Zustimmung der Kunden Zugriff auf Überwachungskameras

Zweites Leben für alte Laptops: ChromeOS Flex jetzt für (fast) alle verfügbar

Finanz Online neu: Chatbot hilft bei der Steuer, Frist für Teuerungsbonus läuft ab

Bill Gates will "praktisch sein gesamtes Vermögen" an Stiftung geben

Digitale Schule: Streit um schlechte Tablets führt zu Klage gegen A1

Großbritannien will Messenger-Hersteller zur Unterwanderung von Verschlüsselung zwingen

"Lofi Girl": Youtube dreht beliebten Stream nach zwei Jahren ab – wegen falscher Copyright-Beschwerde