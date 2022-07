Ihr ging es auch schon einmal besser: Ellen Page mag medizinische Experimente mit Nahtoderfahrung, das tut ihr nicht sonderlich gut – "Flatliners", 23.20 Uhr, ORF 1. Foto: Michael Gibson / ORF / Sony Pictures

STREAMINGTIPPS

COMEDIANS

One Mic Stand Hier werden Comedians mit Menschen zusammengespannt, die nicht unbedingt für ihren Humor bekannt sind. Hazel Brugger fordert etwa Karl Lauterbach heraus. Amazon Prime

SUBSTANZEN

Verändere dein Bewusstsein Michael Pollan analysiert in vier Folgen Geschichte, Anwendungsbereiche und neue Erkenntnisse zu psychedelischen Substanzen wie LSD, Psilocybin, MDMA und Mescalin. Netflix

TV-TIPPS

7.50 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Tobi Entdecker Tobi checkt heute, wie man ein Segelschiff steuert, lässt sich die wichtigsten Knotentricks beibringen und findet heraus, seit wann es Segelboote gibt. Er darf auch auf einem Riesensegelschiff auf hoher See mitfahren. Na dann: Schiff ahoi! Bis 8.15, ARD

20.15 KRIMIGAUDI

Grießnockerlaffäre (D 2017, Ed Herzog) Der Polizist Franz Eberhofer beschränkt sich in Sachen Anstrengung und Arbeit gern aufs Minimum. Als sein Vorgesetzter ermordet wird, auf der Tatwaffe sein Name eingraviert ist und sein einziges Alibi ein Vollrausch ist, macht sich Eberhofer dann doch daran, den Fall aufzuklären. Bis 21.45, BR

20.15 DOKUMENTATION

Der Ursprung der Zivilisationen (1–2/4) Warum ließ sich der Mensch, nachdem er als nomadischer Jäger und Sammler gelebt hatte, eines Tages in Dörfern, Städten und Gemeinden nieder? Der erste Teil der Doku beschäftigt sich mit der Besiedelung, danach geht es um Rivalitäten und Konflikte im Zusammenleben. Bis 22.00, Arte

20.15 ABENTEUERFILM

Indiana Jones und der Tempel des Todes (Indiana Jones and the Temple of Doom, USA 1984, Steven Spielberg) Im zweiten Teil der Reihe macht sich Harrison Ford (Jones) auf die Jagd nach dem satanischen Maharadscha, der mehrere Kinder gekidnappt und einen von fünf heiligen Steinen gestohlen hat. Er findet sich im Tempel des Todes wieder – Schauplatz mehrerer Menschenopfer.

Bis 22.35, Puls 4

23.15 SORGERECHT

Nach dem Urteil (Jusqu’à la garde, F 2017, Xavier Legrand) Nach der Scheidung wegen seiner Unbeherrschtheit darf Antoine alle 14 Tage das Wochenende mit dem Sohn verbringen. Regisseur Legrand konfrontiert mit einer Konfliktsituation, die in eine Spirale der Gewalt mündet. Bis 0.45, 3sat

23.20 EXPERIMENT

Flatliners (USA 2017, Niels Arden Oplev) Remake des Schockers aus dem Jahr 1990: Medizinstudierende schauen mit Experimenten an die Grenze zum Jenseits. Nach Nahtoderfahrungen werden sie von Albträumen verfolgt. Bis 1.00, ORF 1