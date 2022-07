In Moldau halten sich aktuell 70.000 ukrainische Flüchtlinge auf

Präsentierten die Ergebnisse: Die deutsche Außenministerin Annelena Baerbock, der moldauische Arbeitsminister Marcel Spatari, der rumänische Außenminister Bogdan Aurescu und Chrysoula Zacharopoulou, Staatssekretärin im französischen Außenministerium. Foto: imago / Thomas Trutschel

Bukarest/Chisinau – Die internationale Gemeinschaft unterstützt die Republik Moldau mit weiteren 600 Millionen Euro, um die drastischen Folgen des Ukraine-Kriegs abzufedern. Diese vorläufige Summe für eines der ärmsten Länder Europas nannte Rumäniens Außenminister Bogdan Aurescu am Freitag in Bukarest nach einer Geberkonferenz, an der mehr als 30 Länder teilnahmen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte als Co-Vorsitzende 77 Millionen Euro zu. Das kleine Land Moldau hat seit Kriegsbeginn Zehntausende Flüchtlinge aus dem Nachbarland Ukraine aufgenommen, derzeit sind noch 70.000 dort.



Aurescu sagte auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Baerbock, das Ergebnis der Geberkonferenz könne sich noch verbessern. "Wir zählen (das Geld) weiter." Es wird voraussichtlich auch nicht das letzte solche Treffen sein. Noch in diesem Jahr soll eine weitere Konferenz in Frankreich stattfinden, im nächsten Jahr dann eine in der moldauischen Hauptstadt Chisinau. "Diese Plattform soll ein permanentes Instrument werden, das konstant finanzielle und technische Ressourcen schafft, um Moldau zu unterstützen", sagte Aurescu.

Zweite Geberkonferenz nach Treffen im April

Die Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, konnte sich wegen einer Corona-Erkrankung nur per Video zuschalten. "Es ist wichtig zu wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir auf Ihre Unterstützung und Solidarität setzen können, dass wir zusammenstehen", sagte sie.

Eine erste Geber-Konferenz fand im April in Berlin statt. Die damals auf den Weg gebrachten Hilfen hätten dazu geführt, "dass zwar nicht alle Probleme gelöst sind, aber dass das Land nicht zerbrochen ist", betonte Baerbock. Im Juni wurde Moldau zusammen mit der Ukraine zum EU-Beitrittskandidaten erklärt. (APA, red, 15.7.2022)