Steigern verlässlich den Taschentuchverbrauch: Ryan O’Neal und Ali MacGraw in "Love Story", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Paramount Pictures

16.55 DOKUMENTATION

Mein Land – Mein Land? (D 2022, Ilka Franzmann) Als Russland die Ukraine angreift, ist die Compagnie Recirquel mit ihrem Stück My Land gerade auf einer Tournee in Frankreich. Die jungen Artistinnen und Artisten, die mit ihrer Akrobatik Zirkus und klassischen Tanz verbinden, sind aus der Ukraine. Ihr Stück ist eine Hommage an ihr Heimatland, gleichzeitig stehen sie vor der Frage: Kämpfen oder weiterspielen? Bis 17.50, Arte

20.15 MELODRAM

Love Story (USA 1970, Arthur Hiller) Ein reicher Jurastudent (Ryan O’Neal) und eine Musikstudentin (Ali MacGraw), die fürs Durchkommen jobben muss, finden trotz einer nicht gerade wohlgesinnter Umgebung ihr Liebesglück – bis eine schwere Krankheit einschlägt. Arthur Hillers stromlinienförmig inszenierte Verfilmung des Bestsellers von Erich Segal war 1970 ein Kassenhit und darf als archetypischer "tearjerker" gelten. Bis 21.50, Arte

20.15 THRILLER

Auf der Flucht (The Fugitive, USA 1993, Andrew Davis) Der zum Tode verurteilte Dr. Richard Kimble flieht, um seine Unschuld zu beweisen. Andrew Davis verdichtete eine erfolgreiche Fernsehserie der 60er-Jahre in über zwei Stunden Spannungskino. Den Arzt auf der Flucht gibt Harrison Ford, der dieser Tage 80 Jahre alt wurde. Bis 22.50, Puls 4

20.15 BÜHNE

Elina Garanča – Klassik unter Sternen Gala mit Operndiva Elina Garanča im barocken Stift Göttweig. Bis 22.15, ORF 3

20.15 MUSIKKOMÖDIE

Mamma Mia! (USA 2008, Phyllida Lloyd) Die Handlung um die Hochzeit der Tochter und deren Vatersuche unter den Ex-Lovern der Mutter ist ebenso bekannt wie die Ingredienzien: Abba-Songs! Amanda Seyfried und Meryl Streep! Griechenland! Fakt bleibt, dass die Filmversion von Mamma Mia! ein großartiges Feelgood-Movie ist. Die völlig versemmelte Fortsetzung gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 22.25, RTL 2

21.50 DOKUMENTATION

Robert Redford – The Golden Look Weit mehr als der ewige Sunnyboy des US-Kinos: Das Arte-Porträt zeigt den Schauspieler und Regisseur auch als Polit- und Umweltaktivisten, der mit seinem Sundance Film Festival einen wichtigen Film-Umschlagplatz jenseits von Hollywood etabliert hat. Bis 22.45, Arte

23.10 SCHOCKER

Der weiße Hai (Jaws, USA 1975, Steven Spielberg) Steven Spielbergs Der weiße Hai war der Sommerhit des Jahres 1975, der nicht nur ein bis heute dominantes Blockbuster-Modell im Kino etablierte. Wer die bekannte Filmmusik auch nur gesummt hört, weiß, was er im Meer zu erwarten hat. Bis 1.10, ORF 1

23.45 OPER

Richard Wagner: Tristan und Isolde Wagners Oper beim Festival d’Aix-en-Provence 2021 in einer Inszenierung von Simon Stone. Simon Rattle dirigiert das London Symphony Orchestra, Nina Stemme und Stuart Skelton verkörpern die Titelhelden. Bis 3.45, Arte