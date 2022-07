Österreich lieferte in Brighton eine Topleistung ab – Billa als Matchwinnerin – Erster Triumph gegen die Norwegerinnen – Am Donnerstag in Brentford gegen Deutschland: "Wahnsinn!"

In dieser Galerie: 4 Bilder Jubel. Foto: APA/AP/ Tarantino Trubel. Foto: APA/AFP/DAMIEN MEYER Heiterkeit. Foto: APA/EPA/Hall Spielerin des Spiels: Nicole Billa. .IMAGO/Eibner/Memmler

Österreich Fußballerinnen stehen im Viertelfinale der Euro in England. Das Team von Irene Fuhrmann bezwang die Favoritinnen aus Norwegen mit 1:0 (1:0) und geht hinter England als Gruppenzweite in die K.o.-Phase. Dort wartet am Donnerstag Deutschland. Nicole Billa, die gegen Norwegen in der 37. Minute per Kopf entscheidend getroffen hatte, sagte: "Wahnsinn, geil, ich kann es noch gar nicht glauben. Wir haben uns das verdient. Wir wollten nicht auf ein Remis spielen, sondern auf Sieg! Und das haben wir getan."

Der Schauplatz für den Showdown hätte fast nicht passender sein können: Brighton, oder besser die Unitary Authority of Brighton and Hove, ist ein Urlaubsort in der Grafschaft East Sussex im Südosten Englands. Was für ein Kontrast zu den bisherigen Austragungsstätten Manchester und Southampton. Brighton ist eine lebhafte Stadt, es wuselt den ganzen Tag in den engen Gassen oder am Pier. Permanent kreischen Möwen im Himmel.

Das Amex Community Stadium oder Falmer Stadium liegt ein wenig landeinwärts, eigentlich kickt hier Brighton and Hove Albion oder die Seagulls in der Premier League. 30.750 fasst das Stadion, am Freitag waren es knapp 12.667. Die Vorzeichen zum Aufstieg waren klar: Österreich reichte ein X, Norwegen musste sich vom 0:8 gegen England erholen und gewinnen. Die Frage war: Wie steht’s ums Selbstvertrauen der Weltranglisten-Elften?

Ein flotter Beginn

Österreichs Teamchefin Irene Fuhrmann stellte so auf wie gegen England: Mit der einzigen Ausnahme, dass Julia Hickelsberger-Füller die kürzlich Corona-positive Katharina Naschenweng ersetzte. Beide Teams starteten nervös, der Finalcharakter schlug sich vor allem auf die Passgenauigkeit nieder. Und dennoch ging es flott dahin. Elfte Minute, Norwegen kann den Ball nicht klären, Laura Feiersinger schießt, Keeperin Guro Pettersen stellt sich nicht optimal an, der Ball geht an die Querlatte.

Österreich zeigte sich bissig, engagiert, ließ wenig zu, sammelte Ballbesitzphasen. In Minute 15 dann das erste Zeichen, dass das Team von Martin Sjögren das Spiel gewinnen muss: schneller Angriff, Caroline Graham Hansen wird freigespielt, trifft das Außennetz.

24.: Norwegen klärt, rückt aber nicht ins Pressing: Guro Reiten, im Alltag beim FC Chelsea, brüllt ihre Teamkolleginnen an. In der 33. Minute dann wieder das Fuhrmann-Team: Starker Auftritt von Hickelsberger-Füller, sie schickt Nicola Billa auf die Reise, ihr Schuss wird gerade noch geklärt.

Eine Topchance, die schnell in Vergessenheit geriet, weil: 37. Minute, perfekte Flanke von Verena Hanshaw aus dem Halbfeld, Billa trifft per Kopf ins lange Eck. Mit 1:0 geht es in die Pause.

Donnerstag gegen Deutschland

Für Fuhrmann gab es keinen Grund für Veränderungen, also veränderte sie nichts. Norwegens Superstar Ada Hegerberg war bei Österreichs Defensive, allen voran bei der bärenstarken Carina Wenninger, bestens aufgehoben.

Der Beginn der zweiten Hälfte sah so aus wie die erste: Norwegen konnte mit der Bissigkeit der Österreicherinnen nichts anfangen, fand nicht in die Gefährlichkeit. Ganz im Gegenteil: Österreich hatte Chancen aufs 2:0 (Dunst 62., Billa 63., Hickelsberger-Füller, 68.). Norwegen sah sich in der Bredouille und war gezwungen, den Druck zu erhöhen. Zwei Tore mussten her.

Doch was folgte, war der Matchball für Österreich: Die eingewechselte Lisa Makas kam völlig frei zum Ball, brachte ihn aber nicht im Tor unter (72.). Norwegen warf sich vergeblich in eine Schlussoffensive, Keeperin Manuela Zinsberger zeigte zweimal ihr Können. Schlusspfiff. Am Donnerstag geht es im Viertelfinale gegen Deutschland. "Wahnsinn", sagt Nicole Billa. (Andreas Hagenauer aus Brighton; 15.7.2022)

Fußball-Frauen-EM, Gruppe A, 3. Runde:

Österreich – Norwegen 1:0 (1:0)

Brighton, Brighton & Hove Community Stadium, 12.667, SR Kateryna Monzul (UKR).

Tor: 1:0 (37.) Billa

Österreich: Zinsberger – Wienroither, Wenninger, Schnaderbeck, Hanshaw – Zadrazil, Puntigam, Feiersinger – Hickelsberger-Füller (72. Makas), Billa (88. Georgieva), Dunst

Norwegen: Pettersen – T. Hansen, Mjelde, Bergsvand, Blakstad (82. Haug) – Maanum (86. Bö Risa), Syrstad Engen – Eikeland (65. Bizet), Graham Hansen, Reiten – Hegerberg

Gelbe Karten: Hickelsberger-Füller, Wenninger

Schüsse: 18 bzw. 7

Schüsse aufs Tor: 9 bzw. 2

Corner: 6 bzw. 5

Abseits: 0 bzw. 0

Fouls: 6 bzw. 9

Ballbesitz: 43 bzw. 57 Prozent

Pässe gesamt: 375 bzw. 537

Pässe angekommen: 265 bzw. 425 (in Prozent: 71 bzw. 79)

Spielerin des Spiels: Nicole Billa (Österreich)