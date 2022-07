In der Neulerchenfelder Straße soll der Taxifahrer dem mutmaßlichen Räuber die Flucht verwehrt haben. Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Wien – Ein mutmaßlicher Räuber ist am Freitagabend in Wien-Ottakring nach einem Überfall festgenommen worden, weil ihm ein Taxifahrer die Fluchtfahrt verweigert hatte. Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, soll der 34-Jährige zuvor gemeinsam mit einem Komplizen einen Handyshop überfallen und den Betreiber leicht verletzt haben, indem der 51-Jährige Pfefferspray ins Gesicht gesprüht bekam.

Während dem Mittäter mit einem Teil der Beute – mehrere Mobiltelefone – die Flucht gelang, setzte sich der 34-Jährige in der Neulerchenfelder Straße in ein Taxi und wollte sich wegbringen lassen. Der Taxler lehnte das ab. Die in der Zwischenzeit am Tatort eingetroffenen Polizisten nahmen den 34-Jährigen fest. Eine Sofortfahndung nach dem anderen Tatverdächtigen blieb erfolglos. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. (APA, 16.7.2022)