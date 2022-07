Weltelite war in den USA großteils abwesend – Posch bei Männern Achter

Schon vergangenes Wochenende hatte Pilz beim Weltcup in Chamonix als Vierte aufgezeigt. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER Stichworte:

Birmingham (Alabama) – Jessica Pilz hat am Samstag bei den World Games, der Spiele der nichtolympischen Sportarten oder Disziplinen, die Goldmedaille im Vorstieg gewonnen. Österreichs Kletter-Ass setzte sich in Birmingham (USA) im Finale vor dem Wahrzeichen "Sloss Furnances" vor der Japanerin Natsuki Tanii und der Slowenin Lana Skusek durch. Für Österreich war es das zweite Gold bei diesen Titelkämpfen nach jenem durch Kickboxerin Stella Hemetsberger.

Mathias Posch wurde im Männer-Finale Achter, Gold ging an den Schweizer Sascha Lehmann. Der Großteil der Kletter-Weltelite verzichtete auf die Anreise zu den World Games. Die 25-jährige Niederösterreicherin Pilz war trotzdem ein wenig überrascht. "Nach meiner Final-Performance hätte ich nicht gedacht, dass es zu Gold reicht. Umso glücklicher bin ich, jetzt mit der Goldenen hier zu stehen." Weltmeisterin war Pilz bereits 2018 in Innsbruck (Vorstieg) und 2021 in Moskau (Kombination). "Diese Medaille bedeutet mir sehr viel. Ich denke, das gibt für die kommenden Aufgaben Schwung." (APA, 17.7.2022)