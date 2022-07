Debatte

Wem schaden die Sanktionen mehr: Uns oder Russland?

Angesichts stockender Gaslieferungen wird europaweit die Kritik an den EU-Sanktionen gegen Moskau lauter. Schaden die Maßnahmen am Ende "uns" im Westen mehr als Russland? In Österreich hat Wirtschaftskammerboss Harald Mahrer die Debatte befeuert