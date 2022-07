Aperolspritz-Trinken unter dem Heizschwammerl soll auch kommenden Herbst und Winter in Wien möglich sein. Foto: imago images/Viennareport

Zumindest ein bisschen Sommer wird in Wien in die kalte Jahreszeit mitgenommen: Angesichts der anhaltenden Corona-Welle dürfen Schanigärten in der Bundeshauptstadt auch heuer über den Herbst und Winter offenbleiben. Denn Lokalbetreiber mit Erlaubnis für einen Sommer-Schanigarten können diesen bis 28. Februar 2023 weiternutzen, das teilte die Stadt am Sonntag mit.

Auch Zahlungserleichterungen im Rahmen des Gebrauchsabgabegesetzes werde es wieder geben. Außerdem ersparen sich die Betriebe so Kosten für Abbau, Wiederaufbau und Lagerung des Schanigartens.

Heizschwammerl werden erlaubt

Die Möglichkeit für Wintergastgärten bestand schon vor der Corona-Krise, es galten aber strengere Auflagen. Mehr als jeder zweite Wiener Gastro-Betrieb habe das Angebot vorige Wintersaison genutzt, hieß es in der Aussendung von Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) und der Wiener Wirtschaftskammer. Auch elektrische Heizschwammerl werden wieder erlaubt sein, teilte Hankes Büro auf Nachfrage mit. Sie sind genehmigungspflichtig. Im Jahr 2021 gab es in Wien 167 Bescheide dafür, deutlich mehr als 2020 mit 150. (spri, 17.7.2022)