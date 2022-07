Verstricken sich in eine Affäre: Jeremy Irons und Juliette Binoche in "Verhängnis", Arte, 20.15 Uhr. Foto: NEF / Studiocanal / TF1 Films

19.40 REPORTAGE

Märkte: Im Bauch von Florenz – der Mercato Centrale Wer zwischen den unzähligen Ständen des Mercato Centrale in San Lorenzo umherwandert, kann von den besten Lebensmitteln probieren, die die Toskana zu bieten hat. Bis 20.10, Arte

20.15 DRAMA

Verhängnis (Damage, F/GB 1992, Louis Malle) Jeremy Irons als Karrierepolitiker, der eine Affäre mit der Verlobten (Juliette Binoche) seines Sohnes eingeht – mit tragischen Folgen. Die aufwühlende Verfilmung des Romans von Josephine Hart ist der vielleicht dunkelste Film im vielfältigen filmischen Universum des großen französischen Regisseurs Louis Malle. Bis 22.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Thema Mit Christoph Feurstein: Wenn Seen verschwinden und die Stadt zur Betonwüste wird. / Abtreibung – kämpfen für ein Frauenrecht. / Das Kino lebt. / Bangkok – wie Corona den Touristenhotspot verändert hat. Bis 22.00, ORF 2

22.00 AGENTENKOMÖDIE

Arabeske (Arabesque, USA 1966, Stanley Donen) David Pollock (Gregory Peck), Professor für alte Sprachen in Oxford, wird von der schönen Yasmin (Sophia Loren) in ein Agentenabenteuer verwickelt. Eskapismus der schönsten Sorte. Bis 23.40, NDR

22.00 DRAMA

Als wir tanzten (And Then We Danced, GEO/S 2019, Levan Akin) Merab studiert an der Akademie des Georgischen Nationalballetts in Tiflis und träumt davon, professioneller Tänzer zu werden. Als Irakli neu in die Klasse kommt, sieht Merab in ihm zunächst einen ernstzunehmenden Rivalen für den ersehnten Platz im festen Ensemble. Aus der Konkurrenz wird bald ein Begehren, das im homophoben Umfeld der Schule geheimgehalten werden muss. Mehrfach ausgezeichnetes Liebes- und Tanzdrama des schwedischen Regisseurs Levan Akin. Bis 23.50, Arte

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Giacomo Puccinis Madame Butterfly ist heuer erstmals auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele zu sehen. In Salzburg dagegen wieder wie jedes Jahr: Hugo von Hofmannsthals Jedermann. Und US-Künstler Jordan Wolfson verwandelt das Kunsthaus Bregenz in einen schaurigen Skulpturenkosmos. Ab 23.15 Uhr ist die Dokumentation Georg Kreisler gibt es gar nicht zu sehen. Bis 0.10, ORF 2

23.45 DOKUMENTATION

37°: Nesthocker – Wenn Kinder nicht ausziehen Rund ein Drittel aller 25-Jährigen in Deutschland wohnt noch zu Hause. Corona hat das Nesthocken noch verstärkt. Die Doku begleitet drei junge Erwachsene im Hotel Mama. Bis 0.15, 3sat

0.20 HITCHCOCK

Das Fenster zum Hof (Rear Window, USA 1954, Alfred Hitchcock) Fotograf L. B. Jeffries (James Stewart) schaut mit Gipsbein im Rollstuhl in andere Fenster und wittert ein Verbrechen. An seiner Seite: Grace Kelly als Verlobte und Thelma Ritter als Krankenschwester. Bis 2.10, MDR