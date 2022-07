Liebe Leserin, lieber Leser,

wer ein Android-Smartphone hat, der weiß: Google bietet fraglos nützliche Dienste, sammelt dafür aber auch jede Menge Daten. Für all jene, die es lieber mal ohne Google probieren wollen, für die haben wir heute etwas besonderes im Angebot: Den Test eines Google-freien Geräts, das sich an die breite Masse richtet. Ob das gelingt, welche Kompromisse eingegangen werden, gibt es in unserer recht ausführlichen Besprechung nachzulesen.

War da nicht irgendwas mit ID Austria und so? Hätte der Nachfolger der Handysignatur nicht eigentlich schon längst gestartet sein sollen? Nun wir haben uns den aktuellen Status angesehen, und sind entsprechend gespannt, wann das wirklich was wird. Dann haben wir noch Artikel zu einem chinesischen Anti-Porno-Helm – nein, kein Scherz und noch dazu mit ernsthaftem Hintergrund – und zum Verbot von Kryptozahlungen in Russland.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen spannende Lektüre!

