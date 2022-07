Die Niederlande sind mit einem blauen Auge davon- und durchgekommen. Foto: APA/AFP/FRANCK FIFE

Sheffield – Titelverteidiger Niederlande hat bei der Fußball-EM der Frauen das Viertelfinale erreicht. Die Niederländerinnen zogen durch ein erst am Ende klares 4:1 (0:0) gegen die Schweiz in die K.o.-Phase ein. Als Zweiter der Gruppe C geht es im Viertelfinale nun aber gegen den Mitfavoriten Frankreich.

Der Schweizerin Ana-Maria Crnogorcevic unterlief in Sheffield zunächst ein Eigentor (49.). Geraldine Reuteler glich aber aus (53.). Danach drängte der Außenseiter, bei einem Sieg wäre die phasenweise überlegene Schweiz vorbeigezogen. Doch Romee Leuchter (84., 90.+4) und Victoria Pelova (90.+5) sorgten in der Schlussphase für die Entscheidung.

Schweden entspannt

Den Sieg in der Gruppe C sicherte sich allerdings Schweden. Der Olympiazweite setzte sich gegen Portugal in Leigh locker mit 5:0 (3:0) durch. Filippa Angeldal (21., 45.) brachte den Favoriten mit einem Doppelpack in Führung, Carole Costa unterlief vor der Pause noch ein Eigentor (45.+7). Kosovare Asllani (54., Handelfmeter) und Stina Blackstenius (90.+1) trafen nach dem Wechsel.

Der Viertelfinal-Gegner der Schwedinnen wird am Montag ermittelt. Island, Belgien und Italien kämpfen um Rang zwei in der Gruppe D hinter Frankreich. (sid, 17.7.2022)

Ergebnisse:

Schweiz – Niederlande 1:4 (0:0

Tore: Reuteler (53.) bzw. Crnogorcevic (49./Eigentor), Leuchter (84., 94.), Pelova (95.)

Schweden – Portugal 5:0 (3:0)

Tore: Angeldal (21., 45.), Costa (45.+7/Eigentor, Asllani (53./Elfmeter), Blackstenius (91.)