Texanische Regierungsvertreter bei der Präsentation des Berichts. Foto: AP / Eric Gay

Uvalde (Texas) – "Systemisches Versagen und ungeheuerliche Fehlentscheidungen" wirft ein Untersuchungsbericht der Polizei angesichts ihres zögerlichen Einschreitens beim Amoklauf eines 18-Jährigen an einer Schule im texanischen Uvalde vor. Es habe an Führungsqualitäten und effektiver Kommunikation gefehlt, heißt es in dem am Sonntag veröffentlichten Bericht eines Untersuchungsausschusses des texanischen Repräsentantenhauses über den Polizeieinsatz am 24. Mai.

Die Führungslosigkeit könnte zum Verlust von Menschenleben beigetragen haben, da der Täter über eine Stunde lang weiter um sich schießen konnte, obwohl die Einsatzkräfte bereits vor Ort waren. Der Bericht bescheinigte den 376 zur Schule geeilten Polizeibeamten verschiedener Strafverfolgungsbehörden "ein insgesamt untätiges Vorgehen". Unterm Strich hätten sie es versäumt, gemäß ihrer Ausbildung "die Rettung Unschuldiger über ihre eigene Sicherheit zu stellen".

77 Minuten gewartet

Ein vergangene Woche von der Zeitung "Austin American-Statesman" veröffentlichtes Video zeigte, wie die Polizei 77 Minuten lang in einem Flur in Deckung ging, bevor sie in die beiden verbundenen Klassenzimmer stürmte, um den Schützen zu überwältigen. Im Mai hatten erste Ermittlungen ergeben, dass Kinder in den Klassenzimmern mindestens sechs Mal den Notruf wählten, während die Einsatzkräfte im Flur warteten.

Der schlimmste Amoklauf an einer Schule seit fast einem Jahrzehnt hatte in den USA Entsetzen ausgelöst und die Diskussion um strengere Waffengesetze neu entflammt. (APA, 18.7.2022)