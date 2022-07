Die BBC ist auf der Suche nach einer alternativen Finanzierungsstrategie. Foto: EPA/Andy Rain

Ein Report des britischen Oberhauses, des House of Lords, könnte für neuen Sprengstoff in der Debatte rund um die Finanzierung der öffentlich-rechtlichen BBC (British Broadcasting Corporation) in Großbritannien sorgen. Die BBC könne zwar keine Inhalte produzieren, die jederzeit allen Zuseherinnen gefallen, müsse sich aber mehr anstrengen, so der Tenor des Berichts des Kommunikationskomitees. Die BBC würde weitverbreitete Perspektiven der Bevölkerung nicht vertreten, auch wenn Kampagnen für mehr Diversität im Sender positiv aufgefallen wären.

Dramatisch formuliert der Report: "Das zukünftige Finanzierungsmodell riskiert von einem unglücklichen Publikum und sinkendem Zuschaueranteil untergraben zu werden."

Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte die BBC ihren jährlichen Bericht für 2020/21, der kaum Positives zu verkünden hatte. Im letzten Jahr wurde durchschnittlich eine Stunde weniger BBC TV geschaut. Weniger als drei Viertel der Bevölkerung des Vereinigten Königreichs nutzen heute die BBC, ein Verlust von drei Prozentpunkten.

Hybrid oder haushaltsabhängig – Wie soll die BBC weiter finanziert werden?

Das Oberhaus drängt die BBC nun, die aktuelle Debatte zu nutzen, um ein "Momentum für Veränderung" zu nützen. BBC-Direktor Tim Davie kündigte an, in den nächsten Wochen Pläne für ein neues Finanzierungsmodell vorzustellen. Bisher zahlt die Mehrheit der britischen Bürgerinnen jährlich eine Lizenzgebühr von 159 Pfund (188 Euro), dieses Modell läuft aber 2027 aus.

Das Oberhaus hat in seinem Bericht alternative Modelle geprüft und stuft zwei Varianten als beste Möglichkeit ein. In einem hybriden Lizenzgebühren-Abonnement-Modell wäre für eine Auswahl an Kernsendungen eine fixe Gebühr zu bezahlen, je nach Interessengebiet könne man außerdem zusätzliche Genres abonnieren. Die zweite Variante wird "progressive Haushaltsabgabe" genannt, hier soll sich die Gebühr an der Gemeindesteuer orientieren und je nach Haushaltseinkommen unterschiedlich hoch sein.

Die britische Regierung kündigt eine baldige Antwort auf die Vorschläge an. Premierminister Boris Johnson stellte die BBC seit jeher infrage, seit seinem angekündigten Rücktritt steht auch die Debatte um ein neues Finanzierungsmodell größtenteils still. (awe, 18.7.2022)