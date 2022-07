Passend zur Fußball-EM hat Sky Österreich seiner Kampagne "Drück lieber den richtigen Knopf" einen sportlichen Touch verpasst. Im aktuellen Spot werden die Emotionen des Sports und die Begeisterung der Fans in den Fokus gerückt. "You Ain't Seen Nothing Yet" stimmt die kanadische Rockband Bachman-Turner Overdrive am Ende des Spots an und setzt damit den Trend zu 70er und 80er Jahre Musik in Werbespots fort.

Sky Österreich

Move 121 kreierte die Kampagne und setze sie um, verbreitet werden soll der Spot in TV, Radio, Print, Online und Social Media.

Sky möchte mit der neuen Kampagne seine breite Auswahl an Sport-Inhalten kommunizieren. Bundesliga, Champions League, Tennis, Formel 1 oder NHL, die Fans aller Sportarten würden bei Sky ein "Zuhause" finden, betont Walter Fink, Marketingdirektor bei Sky Österreich. (red, 18.7.2022)