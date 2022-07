Robin Dutt (WAC):

1.) "Null Prozent. Am nächsten werden ihnen wahrscheinlich die Mannschaften kommen, die am finanzkräftigsten sind. Das sind Sturm, Rapid, LASK und wenn ich die Ablösesummen von Austria Wien dieses Jahr sehe, dann müssen wir, auch wenn es der Kollege Schmid nicht gern hört, auch die Austria dazunehmen."

2.) "Es wäre keine Überraschungsmannschaft, wenn ich sie jetzt schon kennen würde. Es sind viele Mannschaften neu aufgestellt, von daher will ich da keinem so frühzeitig so eine Rolle geben."

3.) "Er ist ein sehr erfahrener Trainer und vor allem kennt er den österreichischen Markt gut. Er hat ihn zum Teil mit der Red-Bull-Schule auch mitgeprägt. Von daher kann er dem österreichischen Fußball auch helfen, sich nochmal weiterzuentwickeln, obwohl er sich eh schon in den letzten Jahren gut entwickelt hat."

4.) "Es kommt immer auf deine Ausgangssituation an. Dieses Jahr hätten wir uns sie nicht gewünscht, weil wir Zweiter nach dem Grunddurchgang waren und wir durch die Punkteteilung dann wieder kämpfen mussten. Wenn du mal eine Saison erwischt, wo du mal nicht so gepunktet hast, bist du natürlich dankbar dafür, wenn es sie gibt. Die Spannung ist sicherlich was Positives, sportlich fair ist er nicht unbedingt. Es landen nicht unbedingt diejenigen auf dem Tabellenplatz, die über die Saison die beste Leistung gebracht haben. Von daher gibt es Für und Wider."