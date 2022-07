Die Hitze hat Österreich fest im Griff. Es empfiehlt sich dieser Tage, schattige Plätzchen aufzusuchen, sich körperlich nicht zu sehr anzustrengen und vor allem viel zu trinken. Und egal ob man nach einer kleinen Wanderung zu einer Hütte kommt, in der Mittagspause ein Lokal aufsucht oder im Freibad ist: Nichts geht über ein Glas frisches Leitungswasser oder eine Flasche Mineral.

Vier Euro für eine Flasche Wasser – in vielen Lokalen keine Ausnahme. Foto: imago images/Petra Schneider

Wasser ist der ideale Durstlöscher und kühlt den Körper. In Österreich überall verfügbar, wird einem mit Blick auf den europäischen Süden und andere Teile der Welt aktuell wieder vor Augen geführt, wie wertvoll die lebensnotwendige Flüssigkeit ist. Diese Tatsache machen sich auch einige Unternehmen zunutze. Denn obwohl Leitungswasser hierzulande so gut wie überall verfügbar und genießbar ist und eine sehr gute Qualität aufweist, greifen viele lieber zum abgepackten Mineralwasser aus der Flasche. Klar ist: Flaschenwasser kostet auch etwas – abhängig von der Marke nicht einmal so wenig. Aber damit ist es nicht getan. In manchen Lokalen muss man sogar für ein Glas Leitungswasser ins Geldbörsel greifen.

Wie viel sind Sie bereit, für Wasser zu zahlen?

Was darf eine Flasche Mineralwasser maximal kosten? Mussten Sie schon einmal für ein Glas Leitungswasser zahlen? Was trinken Sie üblicherweise: Leitungswasser oder Mineralwasser aus der Flasche? Tragen Sie eine Trinkflasche mit sich? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 22.7.2022)