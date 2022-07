Keanu Reeves gab nach dem Release in einem Interview zu, nie "Cyberpunk 2077" gespielt zu haben, obwohl er eine wichtige Rolle im Spiel übernehmen durfte. Foto: CD Projekt

Kurz vor dem Release von "Cyberpunk 2077" vor über zwei Jahren galt der polnische Entwickler CD Projekt als wertvollstes Spielestudio Europas. Obwohl sich das Spiel über 18 Millionen Mal verkaufte, sank der Wert des Unternehmens von rund 8,4 Millionen Euro auf lediglich knapp über zwei Millionen.



Von Ruhm und Glanz …

Vor allem der Hype rund um "Cyberpunk 2077" ließ den Wert des polnischen Unternehmens ab 2017 stark steigen. Verwöhnt von dem Erfolg der "Witcher"-Spiele, den beeindruckenden Präsentationen auf diversen Messen und den großen Versprechungen der Entwickler im Vorfeld des Releases, hob die Aktie des Entwicklers immer weiter ab. Nachdem das Erscheinungsdatum mehrmals verschoben werden musste, das Spiel auf den alten Konsolen nicht gut funktionierte und die Versionen für PS5 und Xbox Series X/S lange auf sich warten ließen, verlor der Entwickler allmählich den alten Glanz.

Nach dem Release konnte sich die Aktie noch etwas halten, bevor der Absturz folgte. Foto: Google

Wertvollster Videospielentwickler Europas darf sich CD Projekt deshalb nicht mehr nennen. Laut Analysten ist man sogar knapp hinter den Mitbewerber aus dem eigenen Land, Techland, gerutscht, dessen Wert nach Schätzungen – das Studio ist nicht an der Börse – ebenfalls knapp über zwei Millionen Euro liegen dürfte.

Zukunft

An alten Ruhm will man mit einer bereits vor längerer Zeit angekündigten Erweiterung anschließen. Der von den Entwicklern als "sehr großer" Story-DLC angekündigte Inhalt soll die Spieler wieder in die "Cyberpunk"-Welt zurückholen. Wann diese Erweiterung jedoch verfügbar sein wird, will CD Projekt noch nicht verraten. Im Dezember 2022, sollte das Datum als möglicher Release infrage kommen, wäre das Originalspiel bereits drei Jahre alt. (red, 18.7.2022)