Chaosvogel Emmanuel in Aktion. Foto: Tiktok/Knuckle Bump Farms

Zwergkühe, Hirsche – auf den Knuckle Bump Farms im US-Bundesstaat Florida gibt es allerhand interessante Tiere zu beobachten. Das findet auch Taylor Blake, die dort arbeitet und dabei Online-Inhalte für den Betrieb erstellt.

Ein Mitglied der kunterbunten Tierschar macht ihr aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Nämlich der Emu Emmanuel. Die Kamera von Blake übt auf den lästigen Laufvogel eine ungeheure Faszination aus und veranlasst ihn regelmäßig dazu, die Aufnahmen zu crashen.

Drama in drei Akten



Dank eines auf Twitter geposteten Zusammenschnitts mehrerer solcher Vorfälle erlangt das Bauernhofduo gerade weltweit Bekanntheit. "Tu es nicht, Emmanuel. Tu es nicht!", hört man Blake im ersten der drei Clips laut schimpfen. "Ich versuche, den Leuten gerade etwas beizubringen, okay?"

"Emmanuel, jedes Mal …", klingt sie im zweiten Video deutlich frustrierter, ehe sie den aufmüpfigen Vogel erneut scharf auffordern muss, den Schnabel von der Kamera zu lassen. "Emmanuel, entscheide dich nicht für Gewalt! Jeden Tag müssen wir das durchmachen. Es hört einfach nicht auf."

In der dritten Aufnahme war ihr Nervenkostüm offenbar schon ausgereizt, während sie gerade versuchte, den Zusehern einen schwarzen Schwan vorzustellen. "Emmanuel, weißt du was? Tu es", sagt Blake, und der Emu lässt sich nicht zweimal bitten. Er befördert die Kamera auf den Boden, schnappt zweimal nach dem Gerät, ehe er das Interesse wieder verliert.

"Was für ein Gefühl hat dir das gegeben?", verwickelt die Tierpflegerin den Vogel erfolglos in ein philosophisches Gespräch. "War das alles, was du jemals in deinem Leben gewollt, gewünscht und erhofft hast?", fragt sie das offenbar wenig schuldbewusste Federvieh. "Fühlst du dich jetzt erfüllt?"

Emmanuel ist allerdings nicht das einzige Tier, das die Erstellung von lehrreichen Videos sabotiert. Unter dem Titel "Tiere gegen Bildung" dokumentiert Blake auch andere animalische Störaktionen während der Aufnahmen. (gpi, 18.7.2022)