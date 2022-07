In dieser Galerie: 2 Bilder Erschlagen fühlt man sich beim kleinen Wiener Würstelstand von der überdimensionalen Coca-Cola-Flasche. Foto: Harald Schlossko Dem Unmut machen die Betreiber auch am Essen kund. Foto: Wiener Würstelstand

Beim "Wiener Würstelstand" im achten Wiener Gemeindebezirk ist man aufgebracht. Der Grund: Direkt hinter dem Standl in der Josefstadt wurde die Hauswand neu gestaltet und zeigt seither eine Werbung. Und die ist nicht gerade klein: Auf 260 Quadratmetern wird in bunten Farben für die Marke Coca-Cola geworben. Nicht zu übersehenden ist die zehn Meter hohe Flasche an der Ecke Pfeilgasse und Strozzigasse. Der Würstelstand ruft nun zum Protest dagegen auf.

Eine "rücksichtlose Brachialwerbung", die das kleine Haus "regelrecht erdrückt", nennt einer der Betreiber, Michael Lanner, die neue Wandgestaltung. Die Betreiber sehen dadurch die Aufenthaltsqualität auf dem "bislang urgemütlichen Grätzelplatz" in der Pfeilgasse massiv beeinträchtigt.

"Purer Kommerz"

Ursprünglich habe es geheißen, dass die Wand von Graffitikünstlern gestaltet wird und die Unternehmen, die das Kunstwerk sponsern, eher zurückhaltend in Szene gesetzt würden, sagt Lanner. "Das war anfangs auch so. Das aktuelle Motiv ist aber purer Kommerz und hat mit künstlerischem Anspruch nichts mehr zu tun." Gegen die werbliche Nutzung der Hauswand habe man zwar prinzipiell nichts, gute "Graffitikunst" mache das Grätzel schließlich bunter. "Und es ist okay, wenn da auch ein Logo zu sehen ist", sagt Lanner. Das aktuelle Motiv sei aber eine "extrem dominante Produktplatzierung".

Um den Unmut kundzutun, hat der Würstelstand nun sein Dachschild ausgetauscht. Da ist nun "Wiener Widerstand" zu lesen. Darunter stehen die Hashtags "#schaswerbung", "#wurstcase" und – in Anspielung auf die Coca-Cola-Zero-Werbung – "#ichzuckeraus" und "zeroleiwand". Bleiben soll die Umbenennung, solange die Flasche "wie ein gigantischer Phallus" über dem kleinen Standl ragt. Die nächste Protestaktion soll am Mittwoch stattfinden. Bei einer Wettervorhersage von bis zu 36 Grad lockt der Würstelstand mit gratis Getränken von der Konkurrenz zur Kundgebung. "Wir werden dafür je 50 Liter Müllner Augustiner Bier und Limonaden von Almdudler einkühlen", sagt Lanner. Coca-Cola gibt es beim Würstelstand nämlich nie. (ook, 18.7.2022)