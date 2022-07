Ausgetrocknete Ufer: momentan kein seltener Anblick rund um den Neusiedler See. Foto: APA/NINA KORNBERGER

Es sind keine erfreulichen Nachrichten, die man aktuell über die anhaltende Hitze und Trockenheit und deren Auswirkungen zu hören und sehen bekommt. Das betrifft auch den größten See Österreichs, den Neusiedler See. Mit 115,04 Meter über Adria verzeichnet dieser aktuell seinen tiefsten Wasserstand seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1965. Schon 2003 hat der See unter der extremen Trockenheit gelitten – davon erholt hat er sich erst drei Jahre später wieder. Verschlammte oder ausgetrocknete Ufer, Boote, die nicht mehr ausfahren können, oder solche, die dafür eingesetzt werden, Schlamm abzusaugen: Das erblickt man aktuell, wenn man am Neusiedler See ist.

Was haben Sie vor Ort beobachtet?

Waren Sie kürzlich als Besucherin oder Besucher am See? Sind Sie als Anwohnerin oder Anwohner des Sees direkt betroffen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Beobachtungen und schicken Sie Ihre Fotos vom See an userfotos@derStandard.at! (mawa, 18.7.2022)