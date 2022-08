Maskenpflicht in Öffis

1.568 Postings

Stadt Wien verlängerte strengere Corona-Regeln bis 23. Oktober

Die Wiener Covid-Verordnung wäre am 23. August ausgelaufen, still und leise wurde sie verlängert. Die FFP2-Masken-Pflicht in Öffis gilt – wie andere strengere Regeln – weiterhin