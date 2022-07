Foto: Cecilia Capri

bis 16. 9. 2022 Ausstellung

Das Designforum im Wiener Museumsquartier zeigt die Ausstellung "The art of everyday life – Illustrations from North Korea".

www.designaustria.at

Neuer Store

Wer sich gern Blumenkränze ins Haar steckt, ist im neu eröffneten Shop von We are Flowergirls in der Lange Gasse 70 in Wien genau richtig.

www.weareflowergirls.com

Für Fans von Labels wie Our Legacy, Wood Wood, Kangol: Vincent Unden-Dimou und Manuel Haring haben in der Wiener Westbahnstraße 16 den Anouk Store eröffnet.

www.anouk-store.com

(RONDO, 28.7.2022)