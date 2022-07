Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Auge in Auge

"Africa Fashion" wird noch bis zum 16. April 2023 im Viktoria und Albert Museum in London gezeigt. Foto: Aso Lànkí, Kí Ató Ki Ènìyàn, ("We greet dress before we greet its wearer") collection, Lagos, Nigeria, 2021. Lagos Space Programme. Foto: Kadara Enyeasi

Es ist die erste Ausstellung zu afrikanischer Mode, die jetzt im Viktoria und Albert Museum in London zu sehen ist: Die Schau "Africa Fashion" will laut Kuratorin Elisabeth Murray über Textilien, Objekte, Fotos und Filme "Einblick in den Glamour und die Politik der Modeszene" seit den 1950er Jahren geben.

www.vam.ac.uk

Chillmöbel

Zu sehen im "Designfunktion" in der Wiener Innenstadt. Foto: Markus Böhm; Hersteller

Mehr Platz, unter anderem für Entwürfe aus dem Haus Cassina, schuf man im Showroom von "Designfunktion" in der Wiener Innenstadt.

www.designfunktion.at

Scharfmacher

Der gute Duft. Foto: Markus Böhm; Hersteller

"Poivre Noir" von Serge Lutens mit schwarzem Madagaskar-Pfeffer, Zedernholz und Muskatnuss gibt’s ab September. EdP 50 ml, € 126

www.sergelutens.com

Mascherlware

Schuhe für die Urlaubsstimmung. Foto: Markus Böhm; Hersteller

Diese Schuhe lassen Urlaubsstimmung aufkommen: Die Modelle des spanischen Labels Loewe sind aus Textil und Kalbsleder gefertigt. € 520

www.mytheresa.com

Hosenmatz

Mit Glitzersteinen geschmückte Shorts. Foto: Markus Böhm; Hersteller

Das kalifornische Label Reformation ist eine gute Anlaufstelle für Denim-Produkte. Shorts "Charlie" schmücken Glitzersteine. € 110

www.thereformation.com

(RONDO, 25.7.2022)