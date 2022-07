Michael Hausenblas fragt den Schriftsteller nach einem Stück, von dem er nicht wirklich weiß, was es ist

"Doron Rabinovici: Der Grund liegt darin, dass ich keine Ahnung habe, um was es sich handelt oder wie es funktioniert." Foto: Nathan Murrell

"Mein ‚bestes Stück‘ ist mein Laptop. Es gibt aber noch ein ‚bestes Stück‘, und zwar das Objekt auf dem Foto. Der Grund liegt darin, dass ich keine Ahnung habe, um was es sich handelt oder wie es funktioniert. Dieses Rätsel begleitet mich schon eine ganze Weile.

Ich vermute, es ist eine Art schwenkbare, antike Taschenlampe, deren Licht von Feuer gespeist wird. Eventuell wird es mit Spiritus befüllt. Oder einem anderen Brennstoff? Vielleicht ist man mit so etwas vor 150 Jahren in den dunklen Keller gegangen. Auch mein Freundeskreis war nicht imstande, Licht in dieses spezielle Dunkel zu bringen. Vielleicht schafft es dieser Beitrag.

Ursprünglich stammt dieses geheimnisvolle ‚beste Stück‘ aus dem Haus, in dem ich mit meinen Eltern und meinem Bruder die Jugend verbrachte. Ich habe es seinerzeit nie beachtet. Das kam erst viel später, als es mir wieder in die Hände fiel. Das Objekt ist für mich wie eine Hieroglyphe, ein Zeichen aus meiner Jugend, das ich nicht entziffern kann." (Michael Hausenblas, RONDO, 26.7.2022)