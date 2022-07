Maybe Red, Winzerhof Altmann,

um € 15

www.winzerhof.altmann.at Foto: Christina Fieber

Bei brütender Hitze hadern selbst hart gesottene Rotweintrinker mit ihrer Vorliebe. Sich bei Temperaturen jenseits der 30 Grad alkoholschwere und geschmacksauffällige Gewächse hinter die Binde zu gießen, grenzt an Masochismus. Vor allem wenn, wie hierzulande üblich, die Weine bei Zimmertemperatur serviert werden – derzeit also gefühlt knapp vor dem Siedepunkt. Das könnte man sich eigentlich sparen: Immer mehr Winzer produzieren leichte Rotweine, die man gekühlt trinkt und die dabei auch noch gut schmecken. Wie etwa Matthias Altmann – sein "Maybe Red" (10,5 % alc!) ist eine Mischkulanz aus Rosé und Rot, die Zweigelt-Trauben werden also teilweise abgepresst und zum Teil auf der Maische vergoren. Das ergibt einen wunderbar frischen lässigen Wein, der sommertauglich ist. Erfreulich auch, dass der junge Winzer aus dem Traisental kommt, einer Weinregion, von der man sonst nicht viel hört. Die Eltern betreiben eine gemischte Landwirtschaft, aber Altmann erkannte das Potenzial seiner Lagen und setzt ganz auf Wein. Bio-Bewirtschaftung und Low Intervention im Keller sind für ihn ein Muss. Ein erfreulicher Neuzugang! (RONDO, Christina Fieber, 23.7.2022)