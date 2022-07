Europa League! Foto: imago images/Seskim Photo

Nyon – Der Wolfsberger AC trifft in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Conference League (4. und 11. August) entweder auf den maltesischen Club Gzira oder den den serbischen Vertreter Radnicki Nis.

Die Auslosung am UEFA-Sitz in Nyon bescherte am Montag auch Rapid Gewissheit: Nimmt Grün-Weiß an diesem bzw. kommenden Donnerstag die Hürde Lechia Gdansk, trifft man in der dritten Qualirunde entweder auf Aris Limassol (Zypern) oder Neftci Baku (Aserbaidschan). (APA; 18.7.2022)