Die zunehmende Hitze ist in Europa deutlich spürbar. Wo Waldbrände besonders kritisch sind, wie betroffen Österreich ist und wie Städte sich an die Hitze anpassen müssen

Thema des Tages Hitzewelle in Europa: Wie schlimm trifft sie Österreich?

Immer früher immer heißer – Hitzewellen bringen uns nicht nur zum Schwitzen, sie sorgen auch für massive Umweltkatastrophen.

Waldbrände, Dürren und schmelzende Gletscher machen die Auswirkungen der Klimakrise deutlich. Gianluca Wallisch, Marlene Erhart und Martin Stepanek vom STANDARD sprechen heute darüber, wo die Hitzewelle aktuell in Europa zuschlägt und welche Gefahren sie mit sich bringt.

Wir fragen nach, wie stark wir in Österreich davon betroffen sind und was in Großstädten wie Wien dagegen getan wird.

Und wir besprechen, wie sehr man sich auf Wettervorhersagen verlassen kann – und welche Quellen dabei am zuverlässigsten sind. (red, 18.7.2022)

