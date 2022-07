Die meisten Badeteiche sind aus Nassbaggerungen entstanden, wie das Forum mineralische Rohstoffe erklärt. Dabei füllen sich die einstigen Gewinnungsstätten mit Grundwasser und werden landschaftlich gestaltet und bepflanzt. So entstehen die beliebte Schotterteiche in unterschiedlichen Formen und Größen, die gerne zum Schwimmen und Baden genutzt werden – wie diese neun Exemplare:

Windradlteich Guntramsdorf

Für Enthusiasten: Eisbaden im Windradlteich Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Mit ungefähr 1,8 Hektar Wasserfläche, umgeben von Schilf und naturbelassenen Liegeflächen, präsentiert sich der sandige, geschotterte Badeteich und bietet neben Schattenplätzen auch einen abgegrenzten Nichtschwimmerbereich. Der Ringstraße sei dank, denn ohne sie würde es auch den Windradlteich nicht geben. Ursprünglich ist der künstlich angelegte Teich durch den erhöhten Bedarf an Lehm, welcher für die Ziegelherstellung zum Bau der Ringstraße in Wien benötigt wurde, entstanden.

Adresse:

Windradlteich Guntramsdorf

Danfoss Straße 7

2353 Guntramsdorf



Badeteich Hirschstetten

Der Badeteich Hirschstetten ist aus einer ehemaligen Schottergrube entstanden. In den 1960er Jahren begann man an der Grenze zu Breitenlee eine solche auszuheben. Man erreichte bald Grundwasser und so entstand ein Teich. Heute liegt er inmitten des wachsenden Wohngebiets von Hirschstetten und punktet vor allem mit seiner guten Wasserqualität und der grünen Szenerie entlang von Ufer und Liegewiesen. Am Süd-West-Ufer des Teichs, im unteren Bereich der Spargelfeldstraße, gibt es eine Hundezone mit Auslauf und Hundebadezone. Das Gewässer ist rund 128.000 Quadratmeter groß und bis zu zehn Meter tief. Der Eintritt ist frei, der See ganzjährig und rund um die Uhr zugänglich.

Adresse:

Badeteich Hirschstetten

Spargelstraße/Bibernellweg/Ziegelhofstraße

1220 Wien



Badesee Rossau

Am Rand von Innsbruck: Baggersee Rossau Foto: IKB

Der Badesee am Rand von Innsbruck im Stadtteil Amras wird Baggersee Rossau oder Baggersee Innsbruck genannt. Mit einer Fläche von 2,8 Hektar ist er nach dem Lanser See der zweitgrößte See im Stadtgebiet. Das Angebot reicht von 53.000 Quadratmeter Liegefläche über einen Abenteuerspielplatz mit Rutschen und einem "Indianerlager" bis zu Grillstationen und Restaurant.

Auf dem Gelände des heutigen Baggersees wurde früher von einem Unternehmen Schotter gewonnen. Nach dem Auslaufen des Pachtvertrags im Jahr 1975 wurde der Weiterbestand als Badesee beschlossen. Die Ufer wurden abgeflacht, die Fläche bepflanzt und eine erste Infrastruktur eingerichtet.

Adresse:

Badesee Rossau

Josef-Mayr-Nusser-Weg 29

6020 Innsbruck

Silbersee

Kärnten kann mit einer Vielzahl an wunderschönen Seen aufwarten. Aber auch Schotterteiche finden sind dort. So etwa der Silbersee, der sich Rande der Ortschaft St. Ulrich und in unmittelbarer Nähe zur Drau befindet. Dieser Schotterteich erstreckt sich auf einer Fläche von 8,4 Hektar und hat eine maximale Tiefe von sieben Metern. Der Silbersee ist einer der wenigen Seen in Kärnten mit ganzjährig freiem Zugang. Im Sommer wird gratis gebadet, im Winter lockt das Eislaufen.

Übrigens: Der See entstand Anfang der 1970er Jahre im Zuge des Baus der Südautobahn im Bereich Villach. Der Name des Silbersees stammt ursprünglich nicht, wie oft fälschlicherweise angenommen, vom gleichnamigen See in Karl Mays Roman "Der Schatz im Silbersee", sondern spielt auf die einstige Wasserfarbe an. Früher, als die Umgebung noch eine reine Schotterlandschaft war und das Wasser noch sehr wenige organische Schwebstoffe enthielt, konnte man bei tiefem Sonnenstand das Wasser silbrig glänzen sehen.

Adresse:

Silbersee

Silberseestraße

9524 Villach

Salzachseen

Unter der Bezeichnung "Salzachseen" versteht man eine Reihe von kleineren künstlichen stehenden Gewässern, die im Wesentlichen um 1940 in Salzburg als Baggerseen entstanden sind. Grund für den Aushub war der Bau der damaligen Autobahn nach Wien.

Der Badesee Liefering ist der kleinste der Salzachseen und hat eine Fläche von 22.000 Quadratmeter. Er ist maximal drei Meter tief und wird ausschließlich von Grundwasser gespeist. Rund um den See bieten großzügig angelegte Liegeflächen Platz zur Entspannung. Umkleidekabinen und Kaltwasserduschen sind vorhanden.

Adresse:

Badesee Liefering

Schmiedingerstraße 180

5020 Salzburg

Baggersee Paspels

Der Naturbadesee im Vorarlberger Rheintal hat sich über die Jahre zu einem begehrten Erholungsgebiet entwickelt. Das in einem Kiesbecken liegende, saubere Grundwasser wird zum Fischen und Baden genutzt. Der See kann großteils umwandert werden und ist sogar Teil des Jakobsweg. Die idyllische Umgebung spricht für sich – an sonnigen Tagen hat man vom Badeplatz aus einen Ausblick auf die Schweizer Gipfel.

Entstanden ist das beliebte Gewässer im Vorarlberger Rheintal ist durch Kiesbaggerungen in den 1960er Jahren. Der Untergrund besteht aus posttektonischen Lockersedimenten (Kies mit Sand und Schluff wechseln). Der See wird durch Grundwasser gespeist und weist eine Fläche von rund 15 Hektar und eine maximale Wassertiefe von ca. 28 Meter auf.

Adresse:

Baggersee Paspels

Gisinger Straße

6830 Rankweil

Badeteich Apetlon

Relativ versteckt in der flachen Landschaft des Seewinkels liegt der Apetloner Badeteich. Die ehemalige Schottergrube lockt im Hochsommer mit angenehmen 23 Grad und ist an manchen Stellen bis zu acht Meter tief. Auf der rund acht Hektar großen Anlage, die mitten im Nationalpark Neusiedler See liegt, spenden viele Bäume Schatten. Es ist ein Kleinod für Naturliebhaber. Für das leibliche Wohl sorgt ein Strandbuffet. Aber auch Aktivitäten wie Volleyball, Tischtennis, ein Kinderspielplatz und ein Floß werden geboten.

Adresse:

Badeteich Apetlon

Kirchengasse 3

7143 Apetlon

Pleschinger Badesee

Durch seine unmittelbare Lage neben der Stadtgrenze zu Linz ist der Badesee ein beliebtes Naherholungsgebiet. Sogar als im Jahr 1976 noch ein Schotterbagger mit Greifer am Seil am Seeufer stand, ließen sich die Menschen nicht abhalten und nutzten den See zum Schwimmen. Damals war das Gewässer noch durch einen schmalen Steg zweigeteilt und die frischen Böschungen wiesen noch kaum Bewuchs auf. Über die Jahre hat sich das Gebiet zu einer wahren Naturoase entwickelt.

Das Areal umfasst den Badesee, den Grüngürtel mit diversen Parkplätzen, Restaurants und Imbissbuden sowie Spielplätze, einen Zeltplatz und eine Kleingartenanlage. Für Freunde der Freikörperkultur gibt es bereits seit 1982 ein direkt am See gelegenes FKK-Gelände.

Adresse:

Pleschinger See

Seeweg 10

4040 Linz

Tieber See

Das heutige Tieber Freizeit Zentrum ist von jeher in Familienbesitz der Familie Tieber und entstand in den 70er Jahren als Schotterteich. Nach Ausschöpfung der Schottervorkommnisse wurde der Schotterteich 1987 offiziell zum Badeteich. Viele Sport-Möglichkeiten (Fußball, Basketball und Beach-Volleyball-Platz), Campingplatz mit Fixstandplätzen, Bootsverleih, Gastronomie und Seepavillon locken die Badegäste.

Die Wassertiefe von drei bis zehn Metern ist Garant für die gleichbleibende Wasserqualität des Teichs, die zudem regelmäßig durch das Hygieneinstitut Graz geprüft wird. Das Tieber Freizeitzentrum liegt nahe Frohnleiten, nur 25 Kilometer nördlich von Graz. (red, 18.7.2022)

Adresse:

Tieber Freizeitzentrum

Grubenweg 46

8131 Röthelstein