Insgesamt hat sich die EU nun 163.620 Dosen des Impfstoffes gegen Affenpocken gesichert. In Österreich wurden bisher 83 bestätigte Fälle gemeldet

Die erste Lieferung des Affenpocken-Impfstoffes soll nächste Woche in Österreich eintreffen. Foto: APA/dpa/Sven Hoppe

Brüssel – Im Kampf gegen die Affenpocken schafft die EU weiteren Impfstoff an. Die zuständige Behörde habe sich 54.530 Dosen der dritten Generation bei dem Unternehmen Bavarian Nordic gesichert, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Insgesamt stünden den 27 EU-Staaten sowie Norwegen und Island somit 163.620 über die EU angeschaffte Dosen zur Verfügung.

"Ich bin besorgt über die steigende Zahl an Affenpockenfällen in der EU", sagte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Sie sprach von mehr als 7.000 Fällen und einem Zuwachs um fast 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. In Österreich meldete das Gesundheitsministerium bisher 83 bestätigte Fälle. Eine Impfempfehlung gibt es vom Nationalen Impfgremium (NIG) nur für Risikogruppen wie exponiertes Gesundheitspersonal und Menschen mit unmittelbarem Viruskontakt. Die EU hatte bereits im Juni rund 110.000 Dosen des Impfstoffs gekauft. (APA, 18.7.2022)