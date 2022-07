Senderchefin Diane (Faye Dunaway) hat bei den sinkenden Quoten in "Network" nichts zu lachen, HR, 0.15 Uhr. Foto: HR/ARD/Degeto

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Kanarischen Inseln Die zweiteilige Produktion von Michael Schlamberger widmet sich den sieben Inseln im Atlantischen Ozean, die durch vulkanische Aktivität vor der Küste Afrikas entstanden sind. Besondere Tier- und Pflanzenarten sind nur hier zu finden, sie konnten sich durch die unterschiedlichen Landschaften auf den einzelnen Inseln neu entwickeln. Bis 22.00, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Poker um eine neue Weltordnung: Die Neue Seidenstraße Das Projekt der Neuen Seidenstraße von China nach Europa ist das größte Infrastrukturprojekt der Geschichte und soll Chinas Aufstieg zur Weltmacht beschleunigen. Was bedeutet das für die USA? Wird die Welt erneut in zwei Lager zerfallen? Experten aus China, den USA, Russland und Europa versuchen den Konflikt zu erläutern. Bis 21.45, Arte

21.55 PORTRÄT

Nein! Doch! Oh! Die Louis-de-Funès-Story Das französische Grimassengenie ist bekannt für seine grandiosen Rollen, die Dokumentation will den Menschen dahinter ergründen. Isabelle Nanty zeigt bisher unbekannte Archivaufnahmen des Komikers. Bis 23.40, Nitro

22.00 WESTERNKOMÖDIE

Die Troublemaker (D/I 1994, Terence Hill) Bud Spencer und Terrence Hill als zerstrittene Brüder Travis und Moses, die von ihrer Mutter ausgetrickst werden. Das verbindet, bei der Jagd nach einem gefährlichen Banditen wachsen die beiden wieder zusammen. Der letzte gemeinsame Film des Kultduos. Bis 23.50, Servus TV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Das geheime Leben der Amish In dem Film wird ein Blick in eine Welt eröffnet, die sonst verborgen bleibt. Miriam und David sind Old Order Amish, denen es nach den strengen Regeln der Amish-Kirche nicht gestattet ist zu fotografieren. Sie bieten den Filmemachern dennoch einen Einblick in ihr Leben. Bis 23.25, ORF2

22.50 FRANKOPHIL

Eine Frau mit berauschenden Talenten (F 2020, Jean-Paul Salomé) Patience arbeitet als Arabischübersetzerin für die Pariser Polizei und hilft, Drogendealer zu überführen. Als sie in einem Dealer den Sohn der Pflegerin ihrer Mutter erkennt, hilft sie ihm bei der Flucht. Bald fragt sie sich, warum sie nicht selbst von dem Geschäft profitiert. Mit Drogenspürhund und Kleinlaster wird die Übersetzerin bald selbst zur Dealerin. Isabelle Huppert unterhält als Drogenbaronin. Bis 0.30, ARD

0.15 MEDIENSATIRE

Network (USA 1976, Sidney Lumet) Wegen sinkender Quoten soll Nachrichtenmoderator Howard Beale nach 20 Jahren gekündigt werden. Als er daraufhin erklärt, sich vor laufender Kamera umzubringen, gehen die Zuschauerzahlen durch die Decke. Senderchefin Diana gibt ihm eine eigene Show. Eine mit vier Oscars ausgezeichnete Abrechnung mit dem kommerziellen Fernsehen. Bis 2.15, HR