Foto: fid

Wien – Das ORF-Gesetz muss in Sachen GIS-Pflicht neu formuliert werden: Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass GIS-freie Streamingnutzung von ORF-Programm der Verfassung widerspricht. Der Gesetzgeber muss GIS-Pflicht nun bis Ende 2023 neu regeln – mit dieser setzt das Höchstgericht die einschlägigen Bestimmungen außer Kraft.

Der ORF hat sich über die Ungleichbehandlung von Rundfunknutzung und Streaming beim Höchstgericht beschwert. Bisher müssen Menschen in Österreich GIS bezahlen, wenn sie ein empfangsbereites Rundfunkgerät daheim haben – ob sie damit nun ORF-Programme nutzen oder nicht. Umgekehrt müssen sie keine GIS bezahlen, wenn sie ORF-Programme alleine über Streaming, also internetbasiert nutzen. Das Rundfunkgebührengesetz knüpft die GIS-Pflicht bisher an Rundfunkempfang, den das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk definiert.

Bis Ende 2023 Neuregelung nötig

Die geltende Rechtslage verstoße gegen das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk, lässt der Verfassungsgerichtshof am Montagnachmittag verlauten. Der VfGH habe daher auf Antrag des ORF einige Bestimmungen des ORF-Gesetzes als verfassungswidrig aufgehoben. Die Aufhebung tritt mit 31. Dezember 2023 in Kraft. Bis dahin hat der Gesetzgeber Zeit für eine Neuregelung.

Der ORF erhält von den eingehobenen Rundfunkgebühren das sogenannte Programmentgelt, rund zwei Drittel der Gesamtbeträge, der Rest geht an Bund und Länder sowie ein Teil an die GIS für die Einhebung.

Wer keine Rundfunkempfangseinrichtung (Radio- oder TV-Gerät) besitzt, muss – laut Rundfunkgebührengesetz – derzeit keine Rundfunkgebühren und – laut ORF-Gesetz – damit auch kein Programmentgelt bezahlen. Jene Bestimmungen im ORF-Gesetz, die das Programmentgelt an die Pflicht zur Zahlung der Rundfunkgebühren koppeln, sind jedoch laut Erkenntnis des VfGH verfassungswidrig.

Finanzierung sichere von Verfassungsgesetz geforderte Unabhängigkeit

Das Bundesverfassungsgesetz Rundfunk verlangt Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, Berücksichtigung der Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit der Programme und Unabhängigkeit von Organen, die mit der Besorgung von Rundfunk betraut sind. Hier komme es kommt es wesentlich auf die demokratische und kulturelle Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Gesamtrundfunkordnung an, erklärt der Verfassungsgerichtshof seine Entscheidung

Eine Finanzierung über Programmentgelt trage zur Sicherung der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wesentlich bei. Bei einer solchen Finanzierung sei es wesentlich, dass grundsätzlich alle, die über Rundfunk am öffentlichen Diskurs teilhaben können, in die gesetzliche Finanzierung des ORF einbezogen werden und nicht eine wesentliche Gruppe – jene Personen, die ORF-Programme über das Internet empfangen – ausgenommen wird.

Keine Ausnahme für wesentliche Nutzungsmöglichkeit

Der Verfassungsgerichtshof in seinem Montag veröffentlichten Erkenntnis: "Geht der Gesetzgeber in Wahrnehmung seiner Finanzierungsverantwortung für den ORF von einer Finanzierung über ein Programmentgelt aus, dann darf er im Hinblick auf die Vorgaben des BVG Rundfunk nicht ein für die Rundfunkordnung insgesamt wesentliches Nutzungsverhalten von dieser Finanzierungspflicht ausnehmen."

Andernfalls würde der ORF die Finanzierungslast maßgeblich ungleich aufteilen – obwohl alle über Rundfunk am öffentlichen Diskurs teilhaben können, ob sie seine Angebote nun rundfunkbasiert oder online via Streaming nutzen.

Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2023 in Kraft. Bis dahin hat der Gesetzgeber Zeit, eine Neuregelung zu treffen.

Keine Beurteilung, ob GIS-Gebühren und Abgaben darauf selbst verfassungskonform

Der Verfassungsgerichtshof betont in einer Aussendung, die Entscheidung sage nichts darüber aus, ob die Rundfunkgebühren sowie weitere Gebühren und Abgaben, die gemeinsam mit dem Programmentgelt eingehoben werden, verfassungskonform geregelt sind; diese waren nicht Gegenstand des Antrages an den VfGH. (fid, 18.7.2022)