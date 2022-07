Das Debüt von Wu-Lu: "Loggerhead" steht bei Künstlern wie Tricky in der Schuld, zum Wasserreichen reicht's nicht ganz. Foto: Warp

Wu-Lu – Loggerhead

Loggerhead ist das erste propere Album des britischen Musikers Miles Romans Hopcraft alias Wu-Lu. Auf Warp Records erschienen, vermengt es introspektive Etüden mit zornigen Ausbrüchen. Dafür bringt er Hip-Hop der Tricky-Schule auf Kollisionskurs mit grindigen Gitarren. Trickys bastardisierte Beats kommen öfter vor, und dass bei Calo Paste eine Sängerin auftaucht, die an Martina Topley-Bird erinnert, verortet die Ambitionen des Werks recht deutlich. Wobei Loggerhead zerrissener ist, ein paar Lo-Fi-Längen aufweist und trotz einiger guter Stücke unfertig wirkt. Da übt jemand noch.

Wu-Lu

***

Horsegirl – Versions Of Modern Performance

Horsegirl heißt ein Trio aus Chicago, das so etwas wie das akustische Methadonprogramm für jene bietet, die immer noch darunter leiden, dass sich die New Yorker Lärmrock-Götter Sonic Youth aufgelöst haben. Im Falle der drei Pferdemädchen liegt der Schwerpunkt der Denkmalpflege sehr nahe am Vorbild Kim Gordon, der früheren Bassistin von Sonic Youth. Versions Of Modern Performance klingt wie der besten verfügbaren DNA entnommen, nach drei, vier Songs drängt sich aber die Frage auf, ob die geschätzten Horsegirls schon einmal eine eigene Idee von innen gesehen haben?

Horsegirl

***

Neil Young – Toast

Eine düstere Meditation legt Neil Young mit dem Album Toast vor. Sieben Songs in knapp unter einer Stunde Laufzeit, die 2001 unter dem Eindruck eines sich verdunkelnden Herzens entstanden sind, aber nicht veröffentlicht wurden. Nur einige Lieder fanden fremdkörperlich Platz auf dem nach 9/11 unter Schock stehenden Album Are You Passionate? Auf Toast sind sie nun chronologisch stimmig aufgefädelt und erstmals in aller Dichte veröffentlicht worden. Bedrückt wie das trauernde Sleeping with Angels (1994), nur besser. Haderte Neil damals mit dem Suizid des Kurt Cobain, so zerfleischt Young sich hier selbst. (Karl Fluch, 19.7.2022)